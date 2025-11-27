JICA celebra 40 años de su programa de voluntarios en la República Dominicana

JICA resaltó que el compromiso de los voluntarios ha fortalecido sectores clave del desarrollo nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) celebró el cuadragésimo aniversario del Servicio de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el Extranjero (JOCV) en la República Dominicana, un hito que reconoce la trayectoria de más de 1 070 voluntarios que han prestado servicio en comunidades de todo el país desde 1985.

Aquel año llegaron los primeros cuatro integrantes del programa, marcando el inicio de una colaboración que, durante cuatro décadas, ha contribuido al desarrollo social, económico, educativo y comunitario del país a través de jóvenes y profesionales experimentados de entre 20 y 69 años.

Desde entonces, los voluntarios han trabajado directamente con instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, centros educativos y comunidades locales para fortalecer capacidades, impulsar iniciativas sostenibles y promover el intercambio cultural.

En 40 años, el JOCV ha brindado apoyo en más de 130 especialidades, entre ellas educación primaria, enseñanza de matemáticas, idioma japonés, desarrollo comunitario, medio ambiente y gestión de residuos, salud, enfermería, cuidado de adultos mayores, agricultura, cultivo de arroz, seguridad alimentaria, deportes, cultura, actividades juveniles, así como inclusión y educación para personas con discapacidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-27-at-100701-am-80ad8496.jpeg El JOCV ha brindado apoyo en más de 130 especialidades (FUENTE EXTERNA)

A noviembre de 2025, 27 voluntarios japoneses permanecen activos en nueve provincias —Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago, Azua, San Juan, Hermanas Mirabal, La Romana, Samaná y Monte Plata— donde continúan acompañando iniciativas locales.

El acto conmemorativo, celebrado en el Gran Salón C del Hotel Catalonia, reunió a autoridades dominicanas, representantes del Gobierno del Japón, miembros del cuerpo diplomático, organizaciones socias, voluntarios activos y exvoluntarios, además de docentes, estudiantes y beneficiarios del programa.

Puentes humanos

Durante la ceremonia, JICA resaltó que el compromiso de los voluntarios ha fortalecido sectores clave del desarrollo nacional y, al mismo tiempo, ha promovido la comprensión mutua entre ambos países.

"El Programa de Voluntarios ha tejido puentes humanos entre Japón y la República Dominicana. Cada voluntario deja conocimientos, amistad y un compromiso profundo con las comunidades, y regresa a Japón con un aprendizaje invaluable sobre la fortaleza y la calidez del pueblo dominicano", destacó Kota Sakaguchi, representante residente de JICA.

Asimismo, las autoridades subrayaron la importancia del apoyo brindado por las instituciones dominicanas para garantizar espacios de trabajo, acompañamiento e insumos que faciliten la labor de los voluntarios.

JICA reconoció el papel fundamental de las entidades públicas, educativas y comunitarias que, durante cuatro décadas, han trabajado de la mano con el programa y han permitido que su impacto alcance a miles de dominicanos.

