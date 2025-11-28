Abinader encabeza LXIV graduación de cadetes del Ejército, listos para servir a la Patria
Los 50 nuevos oficiales salen con el rango de segundos tenientes
El presidente Luis Abinader, junto al ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y otros altos militares, encabezó la tarde del viernes la sexagésima cuarta graduación de cadetes, quienes salen como licenciados en ciencias militares con el rango de segundos tenientes del Ejército.
Durante cuatro años, los nuevos 50 oficiales de infantería —17 hembras y 33 varones— pasaron los entrenamientos de supervivencia, cazas, neutralización de amenazas, combate cuerpo a cuerpo. También, recibieron doctrina militar y cultura general, respeto a los derechos humanos y la preparación física y mental.
Asimismo, se capacitaron en asuntos migratorios, medio ambiente, ciberseguridad, tecnología. En el Comando Sur de Estados Unidos recibieron destrezas en operaciones anfibias.
Graduación
Es la quinta vez seguida que el jefe de Estado asiste a una titulación de cadetes, a quienes les tomó juramento de servir a la Patria. También les entregó las espadas, que simbolizan el liderazgo, autoridad y responsabilidad.
El Keinel Omar Laureano Sosa fue escogido como graduado de honor, logrando sacar las mejores calificaciones en las principales disciplinas. La cadete Carolin Silvana Féliz Terrero recibió el reconocimiento como graduada distinguida.
- Al acto, celebrado en la Academia Militar Batallas de las Cerreras, situada en San Isidro, Santo Domingo Este, asistió el director de la misma, el general Raúl Esteban Mora Hernández. Además, Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, y Farides Raful, de Interior y Policía.