Aerodom reporta normalidad pese a alerta de Airbus, pero anticipa cancelaciones

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), concesionaria del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) y otros cinco aeropuertos en el país, informó la noche de este viernes que todos los vuelos programados desde y hacia República Dominicana operan con normalidad.

Luis José López, encargado de Comunicaciones de Aerodom, dijo a Diario Libre que "hasta ahora no ha habido cancelaciones, pero varias aerolíneas nos han comentado que anticipan posibles afectaciones. Mañana debemos tener un panorama más claro de la situación".

La alerta surge después luego de que el fabricante aeronáutico europeo Airbus recomendara un mantenimiento inmediato para alrededor de 6,000 aviones de las series A319, A320 y A321, tras identificar que la radiación solar extrema podría comprometer los sistemas de vuelo y el control de las aeronaves.

El fabricante explicó que la medida responde a un incidente ocurrido el 30 de octubre en el vuelo 1230 de JetBlue, un A320 que repentinamente descendió bruscamente en altitud en la ruta Cancún–Newark, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, y la evaluación médica de 15 personas a bordo, según CNN.

Medidas preventivas

Airbus señaló que la situación fue aislada, pero que se tomaron medidas preventivas para mantener la seguridad como prioridad.

American Airlines tendrá que hacerles reparaciones a casi 340 aviones, por esto la aerolínea estadounidense reporta que se esperarán algunos retrasos como resultado de las actualizaciones ya que están "intensamente concentrado en limitar las cancelaciones, especialmente con los clientes que regresan a casa después de un viaje de vacaciones".

Por otro lado, Delta Airlines dice que menos de 50 aviones de la serie A321 no se verán afectados y que los trabajos de actualización serán completados mañana sábado.

Otras aerolíneas, como United o Southwest no tienen aviones afectados.

A nivel internacional, Air France suspendió 35 vuelos el viernes, la mayoría desde aeropuertos en París, debido a la misma alerta sobre la familia A320.

