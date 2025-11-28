Anuncian la inauguración del Parque Mágico de la Navidad 2025 en La Vega

La alcaldesa de La Vega, Amparo Custodio. ( FUENTE EXTERNA )

La alcaldesa de La Vega, Amparo Custodio, informó este viernes que la inauguración del Parque Mágico de la Navidad 2025 se realizará el próximo domingo 30 de noviembre, a las 8:00 de la noche, durante un acto que marcará formalmente el inicio de la temporada navideña en el municipio.

El anuncio fue hecho en una rueda de prensa en la Alcaldía La Vega, donde la ejecutiva municipal destacó que el parque operará de lunes a lunes, en horario de 6:00 de la tarde a 12:00 de la noche.

Seguridad y control de acceso

Custodio indicó que se ha dispuesto un operativo de seguridad con el objetivo de garantizar el orden y la convivencia dentro del espacio.

"Como parte de las medidas, quedó prohibido el ingreso con vapeadores, hookahs y bebidas alcohólicas, para asegurar un ambiente estrictamente familiar", resaltó.

Atractivo de temporada

El Parque Mágico de la Navidad se ha convertido en uno de los principales destinos recreativos de la provincia durante diciembre, por su oferta de luces, atracciones y actividades dirigidas al público general.