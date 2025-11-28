Ministerio de Defensa concluye Competencia de Fuerzas Especiales 2025

En el centro, el ministro de Defensa, teniente general Carlos A. Fernández Onofre. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE), realizó este viernes el acto oficial de clausura de la Competencia de Fuerzas Especiales 2025, evento que durante varios días puso a prueba las capacidades tácticas, físicas y operativas de las unidades élite del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía Nacional y del Comando Especial Contraterrorismo del MIDE.

Conforme a una nota de prensa, la ceremonia fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos A. Fernández Onofre, quien felicitó a los equipos ganadores y reconoció el alto nivel profesional demostrado por todos los participantes.

Durante su intervención, exhortó a las unidades a "mantenerse firmes y constantes en sus procesos de entrenamiento, porque la preparación permanente es la principal garantía para cumplir con éxito la misión de salvaguardar la nación".

El ministro resaltó que contar con unidades de Fuerzas Especiales altamente entrenadas es fundamental para fortalecer las capacidades operativas del Estado dominicano, permitiendo enfrentar amenazas complejas, responder ante situaciones de crisis y proteger de manera efectiva al pueblo dominicano y sus instituciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/whatsapp-image-2025-11-28-at-34926-pm-2-40e3b118.jpeg El mayor general Jorge Iván Camino Pérez, comandante general del Ejército de la República Dominicana, entrega premio a un agente de la Unidad Contraterrorismo del MIDE. (FUENTE EXTERNA)

Resultados generales

1er Lugar General – Ejército de República Dominicana (ERD) 2,306 puntos

2do Lugar General – Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) 2,259 puntos

3er Lugar General – Unidad Contraterrorismo del MIDE (UCT-MIDE) 2,194 puntos.

Reconocimientos por especialidad

Mejor Equipo en Asalto: Unidad Contraterrorismo del MIDE

Mejor Equipo en Asalto Combinado: Unidad Contraterrorismo del MIDE

Mejor Equipo de Francotiradores: Fuerza Aérea de República Dominicana

Mejor Equipo en Excelencia Física: Armada de República Dominicana

Mejor Equipo en Marcha Forzada: Ejército de República Dominicana

Mejor Equipo en Evento Acuático: Unidad Contraterrorismo del MIDE.

"Con este acto, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso con la formación, capacidad operativa e interoperabilidad de las Fuerzas Armadas, fortaleciendo el nivel de preparación necesario para enfrentar los desafíos actuales y futuros en materia de seguridad y defensa nacional", finaliza la nota.

