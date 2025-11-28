Wellington Arnaud anuncia que en diciembre se probará el nuevo acueducto de Monción

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud, durante un recorrido de supervisión. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, informó este viernes que en el mes de diciembre se comenzará el proceso de probar el nuevo acueducto múltiple del municipio de Monción-Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez.

Durante un recorrido de supervisión, Arnaud destacó que la obra presenta un progreso significativo y que las dos plantas de tratamiento de aguas potables estarán totalmente listas para entrar en operación en la fecha pautada, señala un nota de prensa en la entidad.

"A toda la gente de Monción, zonas aledañas y quienes visitan sus familiares en diciembre, van a tener agua de calidad en sus hogares. ¡Vamos bien! Esta es nuestra novena visita en los últimos dos meses para garantizar que la obra se concluya conforme al cronograma", afirmó el funcionario.

Detalles de la obra hídrica

La institución ha destacado mediante comunicados de prensa que, la obra beneficiará a más de 32,326 habitantes y contempla la instalación de línea matriz, en los depósitos de Monción, La Meseta, Los Quemados y Las Caobas.

El acueducto contará con una nueva planta potabilizadora de filtración rápida de 70 litros por segundo, así como con la rehabilitación de otra de la misma capacidad.

De igual forma, incluye la instalación de línea de conducción que proveerá al depósito de 1,200 metros cúbicos a construir, así como un depósito regulador, superficial en hormigón armado de 1,200 metros cúbicos.

Asimismo, contempla la construcción de depósitos reguladores superficiales en hormigón armado de capacidad de 300 metros cúbicos en La Meseta, de 200 metros cúbicos en La Caobas y uno de 300 metros cúbicos en Los Quemados.

Leer más Gobierno licitará construcción de acueducto de Monción por más de mil millones de pesos