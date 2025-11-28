Migración y autoridades consulares de Haití se reúnen: RD continuará operativos respetando DD. HH.

Lee Ballester reiteró a los diplomáticos que las actuaciones de la institución, de su personal y de los militares y policías que apoyan las tareas de Migración respetan los derechos humanos. ( DIARIO LIBRE. )

El director general de Migración (DGM), vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, junto a los directores de Inteligencia y Control Migratorio de la institución, sostuvo una reunión con funcionarios consulares de la Embajada de Haití en el país, encabezados por Ralph Giraldo Raphael, ministro consejero.

En el encuentro conversaron sobre los protocolos que rigen las operaciones de interdicción y el procesamiento de migrantes en los centros de detención gestionados por la DGM, a quienes aseguró que estos procedimientos se ejecutan conforme a la Ley General de Migración 285-04 y su reglamento de aplicación.

Lee Ballester reiteró a los diplomáticos que las actuaciones de la institución, de su personal y de los militares y policías que apoyan estas tareas se realizan garantizando el respeto y la protección de los derechos humanos de los inmigrantes en condición irregular.

Asimismo, manifestó que la DGM está dispuesta a mantener el diálogo y la cooperación con las autoridades haitianas en los temas propios de su competencia.

¿Cómo se ejecutan los controles y repatriaciones migratorias en la República Dominicana?

El director de Migración subrayó la importancia que tiene para la República Dominicana garantizar la efectividad y transparencia de los controles migratorios establecidos por las regulaciones y los acuerdos nacionales, bilaterales e internacionales, en un contexto en el que el país cerrará el año 2025 con el mayor número de deportaciones de su historia, siguiendo las disposiciones del Consejo de Seguridad Nacional.

Lee Ballester reiteró que la DGM continuará ejecutando operativos de interdicción en todo el territorio nacional, en distintos horarios, como parte de una estrategia integral de control migratorio.

También informó que los procesos de repatriación se realizan a través de los pasos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, en los horarios de operación de los cruces binacionales, mediante la entrega ordenada de los inmigrantes en condición irregular a las autoridades haitianas, a cargo del personal de Control Migratorio de la DGM y en coordinación con los cuerpos castrenses y los organismos de seguridad del Estado dominicano.

Acompañaron a Ralph Giraldo Raphael el Dr. Hipólito Dolis, encargado de Asuntos Jurídicos y Migratorios de la sede diplomática; el cónsul general haitiano en Santiago de los Caballeros, Stephen Junior Cherefant; el cónsul Fito Zephieren y la vicecónsul Marie Danielle Lundi. Por la DGM participaron el general piloto Juan Carlos Vicente Pérez, FARD, y el coronel Manuel de Jesús Carrasco Guerrero, ERD.