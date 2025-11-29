Autopista del Ámbar: Un proyecto de 35 km y RD$32,000 millones para impulsar el turismo y economía

Ilustración de la autopista del Ámbar publicada por la Dirección General de Alianas Público Privadas. ( ARCHIVO )

El proyecto de construcción de la Autopista del Ámbar, una nueva vía que conectará directamente la Circunvalación Norte de Santiago con Puerto Plata, se estima tendrá un costo de aproximadamente 32 mil millones de pesos (RD$ 32,000,000,000.00), una obra que se prevé tendrá una longitud de 35 kilómetros.

Así lo establece la convocatoria de licitación pública nacional para el diseño y construcción de la carretera registrada bajo el procedimiento FIDEICOMISO-CCC-LPN-2025-0010, publicado por el Fideicomiso RD-Vial.

La propuesta establece que la nueva autopista consolidará un corredor estratégico que mejorará la movilidad entre ambas provincias. La vía tiene como objetivo potenciar no solo la conectividad vial, sino también el turismo y la competitividad económica en la región.

Tamaño de la vía y otras especificaciones

De acuerdo a la convocatoria, la autopista tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros y una propuesta de solución con viaductos, pasos a desnivel, cajones viales, puentes o túneles, distribuidores de tráfico. Así como cuatro carriles, dos en cada sentido.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/screenshot-2025-11-28-094242-eeaf1daa.png Lugares estratégicos y de importancia para el turismo y la economía que serán beneficiados por la nueva autopista. (FIDEICOMISO RD-VIAL)

Sobre la ubicación del proyecto indica que tendría su inicio en la Circunvalación Norte de Santiago, pero que la ubicación exacta será definida por los planos aprobados y el replanteo topográfico.

El cronograma

El tiempo de ejecución del proyecto contempla un período máximo de hasta 900 días calendarios luego del pago del avance (esto equivale a aproximadamente dos años y cuatro meses).

Destaca también que para el cumplimiento de este tiempo es obligatorio que el contratista implemente varios frentes de trabajo de manera simultánea, la ingeniería de detalle y actividades de construcción de obras.

El cronograma prevé la suscripción del (los) contrato(s) y emisión de órdenes de compra o de servicios para mayo de 2026.

Te puede interesar Gobierno abre licitación para la construcción de la autopista del Ámbar

¿Qué se busca con la obra?

La Autopista del Ámbar permitirá reducir el tiempo de recorrido entre Santiago y Puerto Plata, conectando así con los destinos de la costa Atlántica, generando ahorros de tiempo iguales o superiores a una hora respecto a las rutas actuales.

"Asimismo, contribuirá a disminuir la accidentalidad vial, aumentar la capacidad de tránsito y carga, y mejorar la resiliencia ante eventos climatológicos adversos", indica a la vez de resaltar la importancia para la competitividad económica entre ambas provincias.

El turismo y conexión con otras estructuras

De manera indirecta, el proyecto tiene el potencial de generar un impacto en diferentes sectores económicos en provincias colindantes a Santiago y Puerto Plata, a través de una mejoría en la conectividad vial para fines de acceso al Puerto de Puerto Plata, argumenta Fideicomiso RD Vial en los estudios previos que acompañan la licitación.

La obra permitiría consolidar un corredor estratégico para mejorar la movilidad, el turismo y la competitividad económica entre ambas provincias.

En su extremo sur, la autopista se integrará a la Circunvalación de Santiago, permitiendo conexiones fluidas con la Autopista Duarte, el Aeropuerto Internacional del Cibao y las principales entradas urbanas, sin necesidad de ingresar al centro de la ciudad.

En el extremo norte, la vía enlazará con un punto estratégico cercano a la Gran Parada de Puerto Plata, facilitando el acceso hacia la ciudad, el aeropuerto Gregorio Luperón y los polos turísticos de la costa Atlántica.

Históricamente ha faltado la autopista

Según el estudio, la zona geográfica que será beneficiada se caracteriza por la presencia de la Cordillera Septentrional, la cual actúa como una barrera natural entre el Valle del Cibao y la costa Atlántica. Esta condición ha influido directamente en las limitaciones históricas de la infraestructura vial existente.

Es por ello que las vías actuales se diseñaron para evitar la cordillera, como ocurre con la carretera Santiago - Navarrete- Puerto Plata, lo que provoca aumento considerable en la longitud del trazado y tiempos de recorrido más altos.

El llamado a licitación

Este jueves 27 de noviembre, el Fideicomiso RD-Vial abrió la licitación pública nacional para el diseño y construcción de la la autopista del Ámbar.

La convocatoria permitirá que empresas interesadas retiren los pliegos desde este 27 de noviembre en la sede del fideicomiso, ubicada en la calle Presidente González #22, Ensanche Naco.

Pueden acudir en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. También estarán disponibles los pliegos en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

Las propuestas digitales deberán enviarse a través del SECP. Las propuestas físicas serán recibidas en sobres sellados hasta el viernes 20 de marzo de 2026 al mediodía, en el salón de reuniones de RD-Vial. La apertura pública de las ofertas técnicas se realizará en las fechas establecidas en el pliego.

El anuncio fue acompañado por una declaración del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien destacó la relevancia del proyecto.