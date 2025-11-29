Migración detiene a 1,221 haitianos en operativos por Black Friday

Los operativos migratorios se realizaron en todo el país con apoyo de militares, Policía y otras instituciones ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) continuó esta semana con sus operativos de control migratorio a nivel nacional, en el contexto de la alta movilidad comercial por el Black Friday y las actividades previas a la Navidad. Como resultado, fueron detenidos 1,221 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular.

La institución informó este sábado que del total de detenidos, 955 fueron reconducidos a su país de origen bajo protocolos de atención humanitaria y retorno asistido.

Las mayores detenciones se registraron el viernes en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y la región Este, particularmente en sectores como:

Manoguayabo

La avenida Luperón

Santa Elena

Barahona

San Marcos, Puerto Plata

En cuanto a la distribución territorial, la DGM reportó 165 detenciones en el Gran Santo Domingo; 112 en Santiago de los Caballeros; 52 en La Vega; 34 en Mao y Santiago Rodríguez; 128 en la Zona Este; 47 en Azua (Los Pilones); 31 en Barahona; 11 en Puerto Plata; y 59 en Montecristi.

Además, se registraron 81 detenciones en Dajabón; 43 en Elías Piña; 74 en Independencia y Jimaní; y 51 en Pedernales, para un total de 888 personas detenidas directamente por Migración.

Detenciones adicionales

A estas cifras se suman 333 detenciones adicionales realizadas por otras instituciones en apoyo a la DGM. El Ejército de República Dominicana reportó 192 personas detenidas; el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), 99; y la Policía Nacional, 42.

En estas acciones también participaron la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Transporte Terrestre (Ciutran), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Ministerio Público y otras entidades.

Deportaciones

Los 955 ciudadanos haitianos deportados fueron retornados por los pasos fronterizos binacionales. El desglose por punto fronterizo fue el siguiente: 483 por Elías Piña, 325 por Dajabón, 117 por Jimaní y 30 por Pedernales, en coordinación con las autoridades migratorias de Haití.

Leer más Migración detiene a 967 haitianos en condición irregular y refuerza operativos