Migración detiene a 1,221 haitianos en operativos por Black Friday
De los detenidos, 955 fueron deportados por puntos fronterizos en coordinación con autoridades haitianas
La Dirección General de Migración (DGM) continuó esta semana con sus operativos de control migratorio a nivel nacional, en el contexto de la alta movilidad comercial por el Black Friday y las actividades previas a la Navidad. Como resultado, fueron detenidos 1,221 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular.
La institución informó este sábado que del total de detenidos, 955 fueron reconducidos a su país de origen bajo protocolos de atención humanitaria y retorno asistido.
Las mayores detenciones se registraron el viernes en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y la región Este, particularmente en sectores como:
- Manoguayabo
- La avenida Luperón
- Santa Elena
- Barahona
- San Marcos, Puerto Plata
En cuanto a la distribución territorial, la DGM reportó 165 detenciones en el Gran Santo Domingo; 112 en Santiago de los Caballeros; 52 en La Vega; 34 en Mao y Santiago Rodríguez; 128 en la Zona Este; 47 en Azua (Los Pilones); 31 en Barahona; 11 en Puerto Plata; y 59 en Montecristi.
Además, se registraron 81 detenciones en Dajabón; 43 en Elías Piña; 74 en Independencia y Jimaní; y 51 en Pedernales, para un total de 888 personas detenidas directamente por Migración.
Detenciones adicionales
A estas cifras se suman 333 detenciones adicionales realizadas por otras instituciones en apoyo a la DGM. El Ejército de República Dominicana reportó 192 personas detenidas; el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), 99; y la Policía Nacional, 42.
En estas acciones también participaron la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Transporte Terrestre (Ciutran), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Ministerio Público y otras entidades.
Deportaciones
Los 955 ciudadanos haitianos deportados fueron retornados por los pasos fronterizos binacionales. El desglose por punto fronterizo fue el siguiente: 483 por Elías Piña, 325 por Dajabón, 117 por Jimaní y 30 por Pedernales, en coordinación con las autoridades migratorias de Haití.