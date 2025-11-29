Operativos antidrogas dejan más de medio millón de gramos decomisados
Los operativos se realizaron en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y más de 25 provincias, según informó la institución
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado que, junto al Ministerio Público, incautó más de 550,000 gramos de distintos narcóticos durante operativos realizados en varias provincias del país a lo largo del mes de noviembre.
Según las cifras divulgadas por la institución a través de una nota de prensa, las autoridades arrestaron a 3,722 personas y ocuparon 427,797 gramos de presunta cocaína, 109,423 de marihuana, además de dosis de crack, hachís, tusi, heroína, metanfetaminas y pastillas de éxtasis. El total decomisado asciende a 550,325 gramos.
Los operativos, que incluyeron 274 allanamientos, también resultaron en la ocupación de 27 armas de fuego, vehículos, motocicletas, radios de comunicación, celulares, balanzas y dinero en efectivo, entre otros objetos asociados a actividades de microtráfico.
Provincias
- Las intervenciones se realizaron en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y más de 25 provincias, incluyendo Santiago, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Puerto Plata, Duarte y Barahona.
- La DNCD y el Ministerio Público indicaron que las acciones forman parte de sus estrategias contra el microtráfico a nivel nacional.