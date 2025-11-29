Operativos antidrogas dejan más de medio millón de gramos decomisados

Agentes de la DNCD ocupan evidencias durante un operativo contra el microtráfico. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado que, junto al Ministerio Público, incautó más de 550,000 gramos de distintos narcóticos durante operativos realizados en varias provincias del país a lo largo del mes de noviembre.

Según las cifras divulgadas por la institución a través de una nota de prensa, las autoridades arrestaron a 3,722 personas y ocuparon 427,797 gramos de presunta cocaína, 109,423 de marihuana, además de dosis de crack, hachís, tusi, heroína, metanfetaminas y pastillas de éxtasis. El total decomisado asciende a 550,325 gramos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/operativo-dncd-2-b1a3cd7f.jpeg Agentes de la DNCD detienen a varios individuos durante un operativo contra el microtráfico. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/operativo-dncd-3-773a2f05.jpeg Evidencias ocupadas por la DNCD durante un operativo, incluyendo dinero en efectivo, sustancias presumiblemente narcóticas y otros objetos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/operativo-dncd-4-af41a0fd.jpeg Evidencias ocupadas durante uno de los operativos realizados por la DNCD. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/operativos-dncd-b3c8a399.jpeg Miembros de la institución arrestan a un hombre. (FUENTE EXTERNA)

Los operativos, que incluyeron 274 allanamientos, también resultaron en la ocupación de 27 armas de fuego, vehículos, motocicletas, radios de comunicación, celulares, balanzas y dinero en efectivo, entre otros objetos asociados a actividades de microtráfico.

Provincias

Las intervenciones se realizaron en el Gran Santo Domingo , el Distrito Nacional y más de 25 provincias , incluyendo Santiago, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Puerto Plata, Duarte y Barahona.

La DNCD y el Ministerio Público indicaron que las acciones forman parte de sus estrategias contra el microtráfico a nivel nacional.

