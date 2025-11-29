×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
DNCD
DNCD

Operativos antidrogas dejan más de medio millón de gramos decomisados

Los operativos se realizaron en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y más de 25 provincias, según informó la institución

    Expandir imagen
    Operativos antidrogas dejan más de medio millón de gramos decomisados
    Agentes de la DNCD ocupan evidencias durante un operativo contra el microtráfico. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado que, junto al Ministerio Público, incautó más de 550,000 gramos de distintos narcóticos durante operativos realizados en varias provincias del país a lo largo del mes de noviembre.

    Según las cifras divulgadas por la institución a través de una nota de prensa, las autoridades arrestaron a 3,722 personas y ocuparon 427,797 gramos de presunta cocaína, 109,423 de marihuana, además de dosis de crack, hachís, tusi, heroína, metanfetaminas y pastillas de éxtasis. El total decomisado asciende a 550,325 gramos.

    Expandir imagen
    Agentes de la DNCD detienen a varios individuos durante un operativo contra el microtráfico.
    Agentes de la DNCD detienen a varios individuos durante un operativo contra el microtráfico. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Evidencias ocupadas por la DNCD durante un operativo, incluyendo dinero en efectivo, sustancias presumiblemente narcóticas y otros objetos.
    Evidencias ocupadas por la DNCD durante un operativo, incluyendo dinero en efectivo, sustancias presumiblemente narcóticas y otros objetos. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Evidencias ocupadas durante uno de los operativos realizados por la DNCD.
    Evidencias ocupadas durante uno de los operativos realizados por la DNCD. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Miembros de la institución arrestan a un hombre.
    Miembros de la institución arrestan a un hombre. (FUENTE EXTERNA)

    Los operativos, que incluyeron 274 allanamientos, también resultaron en la ocupación de 27 armas de fuego, vehículos, motocicletas, radios de comunicación, celulares, balanzas y dinero en efectivo, entre otros objetos asociados a actividades de microtráfico.

    Provincias 

    • Las intervenciones se realizaron en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y más de 25 provincias, incluyendo Santiago, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Puerto Plata, Duarte y Barahona.
    • La DNCD y el Ministerio Público indicaron que las acciones forman parte de sus estrategias contra el microtráfico a nivel nacional.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.