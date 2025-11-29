Ocho de cada 10 mensajes de odio en redes sociales fueron sobre haitianos, dice informe

El informe de Dinámicas de Discurso de Odio en Redes Sociales analizó 652,327 publicaciones en plataformas como X (antes Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, Reddit y diversos blogs. ( ARCHIVO )

El informe más reciente sobre las Dinámicas de Discurso de Odio en Redes Sociales, reveló que los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana fueron el principal blanco de mensajes hostiles, discriminatorios y violentos en la República Dominicana durante el 2023.

La investigación realizada en el marco del proyecto Más Derechos, financiado por la Unión Europea e implementado por la Fundación Friedrich Ebert (FES), Ciudad Alternativa, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y el Centro Integral para el Desarrollo (CIDEL)— tuvo como objetivo monitorear las narrativas digitales y evaluar su impacto en los derechos humanos.

El estudio analizó 652,327 publicaciones en plataformas como X (antes Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, Reddit y diversos blogs, identificando "patrones reiterados de incitación al odio" que afectan la convivencia social y la garantía de derechos fundamentales.

Del total de interacciones examinadas, aproximadamente 369,287 provinieron de usuarios que se identificaban como nativos o residentes en el país, lo que manifiesta que estas dinámicas provienen mayoritariamente del contexto local.

Poblaciones más atacadas

El reporte identificó cinco colectivos como los principales receptores de mensajes con elementos de incitación al odio, discriminación, hostilidad y violencia.

Encabezando la lista se encontraron los haitianos con 405,558 menciones. Al incluir otras categorías asociadas a esta población como mujeres haitianas embarazadas y puérperas que registraron 33,978 insultos y dominicanos de ascendencia haitiana con 28,050, el total ascendió a 467,586 mensajes, lo que representa el 81.5 % de todos los ataques dirigidos, según el observatorio.

Después de este bloque, las personas afrodescendientes fueron el segundo colectivo más afectado, al recibir 75,365 comentarios, equivalentes al 13.1 % del total. Posteriormente, le siguió la población LGTBIQ++, con 31,579 mensajes, que representan aproximadamente el 5.5 %.

¿Dónde circula más odio?

La mayor parte del contenido dañino se difundió en X, que concentró el 89.6 % de las publicaciones, seguida de Facebook con un 7.1 %. Instagram y TikTok combinaron alrededor del 3 %.

Asimismo, X agrupó la mayor cantidad de usuarios involucrados en estas dinámicas (78.3 %), mientras que Facebook representó el 12.5 %.

En cuanto a la evolución mensual, los picos más altos de mensajes vinculados a discriminación, hostilidad y violencia se registraron en septiembre, febrero, octubre, noviembre y julio.

Febrero presentó un mes de alta actividad en torno a temas migratorios asociados al debate sobre la Ley de Trata, la propuesta de un pacto nacional por Haití y las tensiones fronterizas.

Por su parte, en julio se observó otro pico tras la victoria de la atleta de ascendencia haitiana Maribel Senyú, ganadora de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Septiembre, por su parte, fue el mes con mayor volumen de ataques hacia personas haitianas, afrodescendientes y organizaciones internacionales.

Comparación con 2021 y 2022

Los resultados mantienen la tendencia observada en estudios previos. En 2021 y 2022, más del 50 % de los mensajes de odio se dirigieron a personas haitianas (35.4 %) y a mujeres (20.4 %).

En 2021, los hombres generaron el 68 % de los comentarios de odio, mientras en 2022 la participación femenina aumentó un 4 %. Las publicaciones contra mujeres haitianas crecieron un 83 % entre 2021 y 2022.

La mayoría de estos mensajes provino de usuarios ubicados en Santo Domingo, Santiago y La Romana, que registraron un incremento conjunto del 29 %. En contraste, las ciudades fronterizas se situaron entre las que menos contenido hostil generaron.

El estudio también identificó un aumento del 56 % en ataques dirigidos a la población LGTBIQ++, especialmente los relacionados con identidad de género.

Ataques a defensores

Las personas defensoras de derechos humanos también fueron blanco de ataques verbales en los años analizados. Solo en 2022, los mensajes hostiles dirigidos a ellas aumentaron un 163 %. Ese año, el 51 % de las agresiones afectó a mujeres defensoras, mientras que en 2021 este grupo había recibido el 75 %.

Entre los principales objetivos se identificó a personal de organizaciones no gubernamentales y al entonces ministro de Economía, Pavel Isa.

Llamado de atención

El informe advierte que estas dinámicas de odio y desinformación afectan la convivencia social y representan un riesgo directo para la garantía de derechos de grupos históricamente vulnerables.

Asimismo, subraya la necesidad de fortalecer políticas públicas y estrategias de alfabetización digital para frenar la propagación de mensajes violentos en internet.

