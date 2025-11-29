Procuradora ordena reforzar investigaciones sobre caso de niña muerta durante excursión en Santiago

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) reforzar las investigaciones sobre la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña de 11 años fallecida durante una excursión escolar a un centro de recreación.

Un comunicado de la Procuraduría detalla que Reynoso sostuvo un encuentro en su despacho con la madre de la menor, Lovelie Joseph Raphael, cuya hija estudiaba en el Instituto Leonardo Da Vinci, ubicado en la carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.

La madre llegó al Ministerio Público acompañada de los abogados Shesnel Calcaño y Miguel Díaz, así como de dos funcionarios de su país.

El suceso ocurrió el pasado viernes 14 en la hacienda Los Caballos, en Gurabo.

Instrucción

Para fortalecer la investigación, la procuradora instruyó al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y a la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, de la Dinnaf, a adoptar las acciones inmediatas necesarias para esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho.

Reynoso señaló que los resultados de las indagatorias, iniciadas desde que la Fiscalía de Santiago tuvo conocimiento del caso, definirán los pasos que deberá seguir el Ministerio Público para responder a la familia, que, afirmó, vive un dolor que merece y espera justicia.

