Sindicalistas urgen aprobación Código Laboral y reforma Ley de Seguridad Social

La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) centró su XIX Congreso Nacional Ordinario en varios temas, incluyendo los reclamos que, a juicio del movimiento sindical, siguen sin respuesta para el sector laboral.

Durante el evento, que contó con la presencia del presidente Luis Abinader, el titular de la entidad, Jacobo Ramos, lamentó que dos piezas fundamentales para el sector laboral sigan sin aprobarse: Código Laboral y la reforma integral de la Ley de Seguridad Social.

Sobre el Código de Trabajo, reiteró la defensa de la cesantía, calificándola como una "conquista" irrenunciable para el movimiento sindical y señalando que esta ha sido la principal razón de la oposición empresarial a la reforma.

Respecto a la Ley de Seguridad Social, criticó que tras 24 años de promulgada aún no se haya implementado la atención primaria ni el régimen contributivo subsidiado, mientras persisten cuestionamientos sobre los servicios del plan básico de salud. Recordó que varios sectores, incluido el propio movimiento sindical, han depositado propuestas de modificación encaminadas a lograr un sistema "más justo y equitativo".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/whatsapp-image-2025-11-29-at-21813-pm-063ba30c.jpeg El presidente Luis Abinader en el evento. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/whatsapp-image-2025-11-29-at-21815-pm-a4932cf6.jpeg El ministro de Trabajo, Eddy Olivares (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/whatsapp-image-2025-11-29-at-21813-pm-1-a0b4dc6a.jpeg Autoridades y líderes sindicales durante el Congreso. (DARE COLLADO)

Durante su intervención, Ramos se refirió a la indexación salarial reiterando que la organización mantiene como objetivo central "acercar cada vez más el pago que recibe el trabajador al salario real" para elevar su capacidad de compra y mejorar sus condiciones de vida.

Defendió nuevamente la indexación salarial, asegurando que la CNTD y el movimiento sindical "siempre han enarbolado su cumplimiento" al tratarse de una herramienta fundamental para enfrentar la inflación. No obstante, insistió en que esta política "no puede implicar sacrificar los programas sociales que protegen a los más pobres y vulnerables".

El dirigente sindical llamó además a una discusión nacional sincera sobre los subsidios y exenciones fiscales, a fin de avanzar hacia una reforma fiscal integral "en la que los que más tienen aporten más al fisco" y que ayude a construir un modelo económico inclusivo capaz de reducir pobreza, marginalidad y desigualdad.

Plan de fortalecimiento sindical

El presidente del CNTD anunció que en los próximos años impulsará un plan de sindicalización en zonas francas, turismo y comercio, sectores donde persiste baja densidad sindical, así como programas para incentivar a jóvenes a organizarse a través de "Buscando Líderes". También reafirmó su compromiso con la defensa de las mujeres trabajadoras, la igualdad de género y la erradicación del trabajo infantil.

Ramos destacó los avances alcanzados en materia salarial, incluyendo el incremento del 20 % en el sector privado no sectorizado, aprobado este año por el Comité Nacional de Salarios. En ese contexto, valoró el respaldo del presidente Luis Abinader.

"Mi reconocimiento para el presidente Luis Abinader, quien ha impulsado desde la Presidencia de la República los aumentos de salario y la mejora del salario real en los últimos cinco años de su gobierno", expresó.

Reconocimiento al país

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, resaltó la fortaleza del movimiento sindical dominicano y su rol en el mantenimiento de la paz laboral. Señaló que el liderazgo de figuras como Pepe Abreu y Gabriel del Río ha sido clave para posicionar a la República Dominicana como "un referente mundial del éxito del tripartismo".

Olivares informó que en la reciente reunión del Consejo de Administración de la OIT se otorgó un reconocimiento especial al país y al presidente Abinader por la Declaración de Punta Cana, aprobada en la reunión regional de las Américas, la cual servirá de guía para los asuntos laborales en el continente.

Durante su discurso, destacó que en los últimos cinco años se han producido 44 aumentos salariales, algo que atribuyó al diálogo tripartito. Asimismo, anunció que, mediante decreto presidencial, cada 1 ero de mayo se celebrará un acto oficial en el Teatro Nacional para reconocer a trabajadores y figuras destacadas del mundo laboral.

Olivares concluyó señalando un existe nuevo compromiso conjunto alcanzar un 50 % de formalidad laboral en los próximos tres años.