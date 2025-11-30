Detienen en San Juan a dos dominicanos por transportar haitianos indocumentados

Los detenidos y los indocumentados fueron trasladados a la Fortaleza General José María Cabral en San Juan para los fines legales correspondientes. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de República Dominicana (ERD) informó este domingo que fueron detenidos dos ciudadanos dominicanos en hechos separados, ambos vinculados al transporte de nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante operativos realizados en la provincia San Juan.

Mediante una nota de prensa, el Ejército indicó que el primer arresto fue realizado por miembros del 12do. Batallón de Montañeros del ERD, quienes interceptaron en la comunidad de Sabana Alta a Estiual Javier Suero, quien presuntamente trasladaba a un nacional haitiano indocumentado.

El detenido se desplazaba en un vehículo Toyota Corolla , color blanco .

En otro operativo

En otro operativo fue detenido en el Puesto de Chequeo Guanito, Raymon Manuel García Mercedes, "quien transportaba a dos nacionales haitianas, una adulta y una menor de edad, en una miniván Nissan NV350".

Los detenidos y los indocumentados fueron trasladados a la Fortaleza General José María Cabral, en la referida provincia, para los procesos correspondientes.