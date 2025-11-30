×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
haitanos indocumentados
haitanos indocumentados

Detienen en San Juan a dos dominicanos por transportar haitianos indocumentados

El Ejército informó que los arrestos se realizaron en operativos distintos

    Expandir imagen
    Detienen en San Juan a dos dominicanos por transportar haitianos indocumentados
    Los detenidos y los indocumentados fueron trasladados a la Fortaleza General José María Cabral en San Juan para los fines legales correspondientes. (FUENTE EXTERNA)

    El Ejército de República Dominicana (ERD) informó este domingo que fueron detenidos dos ciudadanos dominicanos en hechos separados, ambos vinculados al transporte de nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante operativos realizados en la provincia San Juan.

    Mediante una nota de prensa, el Ejército indicó que el primer arresto fue realizado por miembros del 12do. Batallón de Montañeros del ERD, quienes interceptaron en la comunidad de Sabana Alta a  Estiual Javier Suero, quien presuntamente trasladaba a un nacional haitiano indocumentado

    En otro operativo 

    En otro operativo fue detenido en el Puesto de Chequeo Guanito, Raymon Manuel García Mercedes, "quien transportaba a dos nacionales haitianas, una adulta y una menor de edad, en una miniván Nissan NV350".

    • Los detenidos y los indocumentados fueron trasladados a la Fortaleza General José María Cabral, en la referida provincia, para los procesos correspondientes.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.