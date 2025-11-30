Gobierno entregará más de RD$600 millones a militares pensionados por concepto de "sueldo por año"

El anuncio se realizó durante el almuerzo navideño que el presidente Luis Abinader compartió con miembros de las Fuerzas Armadas en retiro. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, anunció este domingo que el Gobierno entregará más de RD$600 millones a militares que fueron pensionados durante el 2025, por concepto de "sueldo por año".

Los recursos serán distribuidos a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA), como parte de los programas del Gobierno para mejorar el bienestar de los pensionados militares.

El anuncio se realizó durante el almuerzo navideño que el presidente Luis Abinader compartió con miembros de las Fuerzas Armadas en retiro, actividad en la que el mandatario destacó el compromiso del Gobierno con mejorar las condiciones de vida de los veteranos.

Abinader pidió a los retirados fortalecer la unidad familiar durante estas festividades y reiteró su reconocimiento al aporte que realizaron al país.

Fernández Onofre resaltó que, en los últimos cinco años, se han ejecutado 48,319 reconsideraciones salariales a pensionados, además de incrementos aplicados desde el Gobierno Central en 2022 y 2023. Indicó que estas medidas han permitido ajustes progresivos y más justos para miles de retirados.

El ministro también anunció la puesta en funcionamiento de una farmacia gratuita para militares pensionados, operada con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y PROMESE/CAL, donde podrán recibir medicamentos sin costo presentando su receta médica.

Bono navideño de RD$5,000

Asimismo, destacó que el bono navideño de RD$5,000 para todos los pensionados fue autorizado por el presidente Abinader y será distribuido el próximo 5 de diciembre.

Fernández Onofre afirmó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno con la justicia social y el reconocimiento a los veteranos militares. Señaló que, aunque persisten deudas acumuladas de años anteriores, existe la voluntad de continuar mejorando los beneficios para los miembros de las Fuerzas Armadas en retiro.

El almuerzo reunió a cientos de veteranos y familiares, en un encuentro marcado por un ambiente de confraternidad y gratitud hacia quienes sirvieron al país.