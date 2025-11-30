Reunión de seguridad ciudadana de este lunes será en San Cristóbal

En la reunión de los lunes de Seguridad Ciudadana participan la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezará este lunes uno de diciembre en San Cristóbal la reunión de seguimiento sobre Seguridad Ciudadana, según informó la Dirección de Prensa de la Presidencia.

Normalmente este encuentro se realiza todos los lunes en el Palacio de la Policía, sede de la Policía Nacional.

El encuentro se realizará a partir de las 10:00 a.m. en la Gobernación de San Cristóbal, donde se evaluarán los avances y estrategias implementadas para garantizar la seguridad en la provincia y en el país.

Agenda presidencial

Esta actividad forma parte de la agenda presidencial, que busca dar seguimiento a los temas prioritarios en materia de seguridad y bienestar ciudadano.

Además del jefe de Estado, es encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, junto a autoridades del gobierno.