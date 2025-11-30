×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Seguridad ciudadana
Seguridad ciudadana

Reunión de seguridad ciudadana de este lunes será en San Cristóbal

El encuentro, encabezado por el presidente Luis Abinader, se realizará a partir de las 10:00 a.m. en la Gobernación de esa provincia

    Expandir imagen
    Reunión de seguridad ciudadana de este lunes será en San Cristóbal
    En la reunión de los lunes de Seguridad Ciudadana participan la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El presidente de la República, Luis Abinader, encabezará este lunes uno de diciembre  en San Cristóbal la reunión de seguimiento sobre Seguridad Ciudadana, según informó la Dirección de Prensa de la Presidencia.

    Normalmente este encuentro se realiza todos los lunes en el Palacio de la Policía, sede de la Policía Nacional.

    El encuentro se realizará a partir de las 10:00 a.m. en la Gobernación de San Cristóbal, donde se evaluarán los avances y estrategias implementadas para garantizar la seguridad en la provincia y en el país.

    Agenda presidencial

    Esta actividad forma parte de la agenda presidencial, que busca dar seguimiento a los temas prioritarios en materia de seguridad y bienestar ciudadano.

    Además del jefe de Estado, es encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, junto a autoridades del gobierno.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.