Sepultan en El Ingenio Arriba a adolescente muerto por compañero en Santiago

Sepultan a adolescente muerto por otro estudiante en Santiago ( CÉSAR JIMÉNEZ/DIARIO LIBRE )

Fue sepultado este domingo en el cementerio municipal del sector El Ingenio Arriba el cuerpo de Noelbin Jeremías Cabrera Ribera, el estudiante de 14 años que murió a manos de otro adolescente el pasado viernes mientras ambos salían del politécnico Simón Luciano Antonio Castillo, donde cursaban estudios.

El sepelio estuvo marcado por el dolor de familiares, amigos, profesores y compañeros de clases que asistieron para despedir al menor.

Padre del adolescente pide justicia y denuncia falta de apoyo

El padre del menor, José Ariel Cabrera Félix, expresó entre lágrimas que su hijo era un joven trabajador, dedicado a sus estudios y sin vínculos con pandillas, como se ha rumorado.

"Mi hijo era un emprendedor hacia el futuro. No era un niño de problemas. Solo pedimos justicia. Hoy fue nuestro hijo, mañana puede ser el de cualquier familia", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/30/whatsapp-image-2025-11-30-at-120930-pm-1253d65c.jpeg José Ariel Cabrera Felix, padre del adolescente fallecido. (CÉSAR JIMÉNEZ/DIARIO LIBRE)

Aseguró que pese a la gravedad del caso, ninguna autoridad se ha acercado a la familia.

"Nadie ha venido a darnos la cara. Ni un coronel ni un general. No hemos visto al niño que dicen que está detenido. Nadie nos informa nada y fuimos al Palacio de Justicia, pero estaba cerrado", agregó.

Cabrera Félix también reclamó mayor vigilancia y seguimiento a los centros educativos, "en esa escuela han pasado varios casos y deben darle seguimiento. Algo hay que hacer porque los muchachos están pasando por situaciones graves", dijo.

Tía y abuela del adolescente lamentan versión sobre "bandas"

La tía del menor, Nicaury, rechazó versiones que intentan vincular a Noelbin con grupos violentos.

"Mi sobrino no era delincuente. No tenía banda. Era un niño tranquilo, querido y sobresaliente", aseguró.

La abuela, Elsa Félix, también pidió justicia y expresó que la familia está devastada por la pérdida.

Conocido del joven señala problemas previos del agresor

Un allegado de la familia, Francisco Aybar, afirmó que el agresor habría llevado armas blancas al centro en ocasiones anteriores.

"Ese niño que mató a Noelbin andaba con un cuchillo en la mochila. En este país todo se lo quieren echar al gobierno, pero la educación empieza en la casa", dijo.

Describió a la familia de la víctima como humilde, trabajadora y muy unida.

Director Regional de Educación aclara entorno del incidente

El director regional de Educación, Pedro Pablo Marte, declaró que, de acuerdo con el informe preliminar, el hecho no se originó dentro del centro educativo, aunque ocurrió mientras los estudiantes salían del plantel.

Aseguró que en el politécnico no operan bandas, aunque reconoció que en el entorno externo existen situaciones que las autoridades educativas no pueden controlar.

"Según el informe que tengo, el día anterior hubo un forcejeo en la cancha. Al salir, los muchachos retomaron ese conflicto personal y ocurrió el incidente. No tiene que ver con bandas ni con hechos dentro del centro", explicó.

También reiteró que los centros educativos no pueden revisar a los estudiantes sin la presencia de un fiscal, lo que limita la supervisión diaria.

Despedida en medio del dolor

Compañeros de aula, profesores y residentes de la comunidad acompañaron a la familia en un sepelio cargado de tristeza y preguntas sin responder.

Los parientes insistieron en que continuarán luchando para que el caso sea esclarecido y el responsable —o los responsables— reciban las sanciones correspondientes.

Al menor agresor cuyo nombre está protegido por ley, según versiones no oficiales se encuentran en poder de las autoridades sin embargo los familiares de la víctima aseguran que en el ataque participaron al menos otros tres adolescentes más, y exigen que sean identificados y llevados a la justicia.