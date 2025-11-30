Wellington Arnaud: trabajos de alcantarillado sanitario en Mao avanzan en un 70 %

El alcantarillado sanitario en Mao cuenta con inversión estimada de un monto superior a los 1,300 millones de pesos. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, inspeccionó este domingo los trabajos del alcantarillado sanitario de Mao, provincia Valverde, "comprobando que la planta de tratamiento de aguas residuales está avanzada en un 70 %".

"Estaremos listos ahora en diciembre para, en el mes de enero o principio de febrero, inaugurar esta importante obra que se esperó por décadas aquí en el municipio de Mao", sostuvo.

La obra beneficiará a más de 54 mil habitantes. Entre las comunidades que serán impactadas con este proyecto citó a Enriquillo, El Hático, El Samán, La Sibila, Las 40, San Antonio, De Pericle, La Mina y Don Bosco, entre otras, refiere una nota de prensa.

El funcionario reiteró el compromiso del Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, de no dejar a nadie atrás y garantizar que los recursos lleguen a los sectores más vulnerables.

Recordó que antes este tipo de obras no eran una prioridad porque las tuberías van por debajo de la tierra y no se ven, pero se sienten en la salud de la gente.

La obra cuenta con inversión estimada de un monto superior a los 1,300 millones de pesos.

Te puede interesar Wellington Arnaud: el PRM debe seguir en el poder más allá del 2028