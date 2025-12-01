Faride Raful pide esperar resultados oficiales sobre muerte de niña en excursión escolar en Santiago

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, solicita evitar especulaciones sobre la muerte de niña en Santiago. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, exhortó a la población a evitar la especulación mientras avanza la investigación oficial en la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que falleció durante una excursión escolar en Santiago.

La funcionaria calificó el caso como "muy doloroso" y pidió a la ciudadanía a descartar versiones extraoficiales.

"Es un caso muy doloroso para todos nosotros, sobre todo para la familia dominicana y quienes somos madres, es un caso que nos toca muy de cerca. Este caso yo le pido a la población que espere las informaciones de las fuentes oficiales", expresó.

Raful señaló que tanto el DICRIM, la Policía Nacional como el Ministerio Público trabajan de manera coordinada y que las pesquisas "van muy avanzadas". Pidió a la ciudadanía permitir que el proceso continúe.

"Llevarnos de especulaciones en un tema tan doloroso como la pérdida de un hijo solo genera angustia y desinformación", manifestó.

La ministra aseguró que en las próximas horas el Ministerio Público ofrecerá detalles sobre el caso.

Muerte de la menor

La muerte de la niña Stephora ocurrió durante una salida organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, Santiago.

La familia denunció "negligencia extrema" porque no fueron informados de que la excursión incluiría actividades acuáticas y, tras el incidente, no recibieron explicaciones claras del centro educativo.

El caso ha generado una ola de indignación pública, avivada por la petición de justicia de varios sectores.

Tras reunirse con la madre de la menor, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó reforzar la investigación a través del Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público, con el fin de esclarecer las circunstancias del deceso.

La hacienda donde ocurrió la tragedia fue clausurada provisionalmente debido a la falta de salvavidas, equipos de rescate, botiquines y otras medidas de seguridad básicas.