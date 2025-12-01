La operación Garantía de Paz Navidad 2025 tendrá el doble de agentes en labores de patrullaje

El operativo de seguridad por la Navidad será lanzado este miércoles tres de diciembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Operativo "Garantía de Paz Navidad 2025" contará con el doble de agentes policiales que el año pasado en labores de patrullaje, debido a la incorporación de los nuevos miembros graduados bajo el nuevo modelo educativo renovado de la Policía Nacional.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció los detalles este lunes durante su intervención en LA Semanal con la Prensa.

En este 2025, 2,421 agentes concluyeron el Curso Básico de Formación Policial y se sumarán al patrullaje preventivo en todo el país durante las festividades navideña. En comparación, durante la Navidad pasada (2024) participaron 15,000 policías y 4,000 militares en las labores de vigilancia.

Operativo arranca el 3 de diciembre

La ministra informó que el operativo será presentado oficialmente este miércoles 3 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, en la explanada frontal del Palacio de la Policía Nacional, en la avenida Leopoldo Navarro, del Distrito Nacional.

"Se anunciará la cantidad de agentes policiales que tendremos en el territorio, que van a ser el doble de lo que pusimos a disposición el año pasado, porque hemos agregado también a los nuevos agentes que se han graduado dentro de la reforma policial", explicó la funcionaria al responder una pregunta de un periodista sobre la seguridad en las calles durante Navidad.

En ese contexto, destacó que el aumento en la cantidad de agentes responde a la necesidad de prevenir no solamente el crimen, sino también el auge del conflicto social en estas festividades.

El mapa de calor y reporte diarios

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/faride-raful-f28250fb.jpg Faride Raful, ministra de Interior y Policía en LA Semanal con la Prensa este uno de enero de 2025. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Agregó que el operativo se apoyará en un sistema de supervisión basado en mapas de calor y reportes diarios para atender las zonas con mayores incidencias para responder con mayor rapidez.

Finalmente, Raful hizo un llamado a la ciudadanía a disfrutar de las celebraciones con responsabilidad y comedimiento.

"Hacemos un llamado como siempre, a que disfrutemos con comedimiento y con responsabilidad, y ejerzamos nuestra ciudadanía con la mayor responsabilidad posible, de acuerdo a las normas establecidas, para poder entre todos garantizar una mayor convivencia", concluyó.