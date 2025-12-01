Menor de 16 años muere tras caer mientras intentaba huir de la presencia policial en Higüey

Cuartel general de la Policía en Higüey. ( ARCHIVO )

Un adolescente haitiano de 16 años, identificado como Yeison de Aza, falleció en la madrugada de este lunes mientras recibía atenciones en el Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia, luego de sufrir graves lesiones al caer accidentalmente durante un intento de huida de la presencia policial.

De acuerdo con informaciones oficiales, el hecho ocurrió cuando el menor intentó escalar la malla de seguridad de un centro educativo, ubicado en el barrio La Pagola, sector Villa Cerro.

En medio de la maniobra, perdió el equilibrio y cayó de cabeza sobre un palo, lo que le provocó trauma craneal severo y múltiples laceraciones.

Inicialmente, el joven fue trasladado al Hospital Materno Infantil, desde donde fue referido de emergencia al Hospital de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (Hgensa).

Te puede interesar Autoridades persiguen recluso que se fugó de cárcel en Higüey

Investigan

A pesar de ser ingresado en el área de reanimación, falleció en la madrugada debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

El cuerpo del menor fue entregado a su madre, Filomena Charles, de 51 años.