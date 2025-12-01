Aperturas en la verja de Dajabón fueron autorizadas para trabajos en el canal La Vigía

El MIDE exhorta a la población a confiar en los procesos institucionales y reafirma su compromiso con la transparencia y con la defensa de la frontera dominico-haitiana. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Defensa (MIDE), informó que las aperturas registradas en la verja perimetral en la zona fronteriza de Dajabón responden a trabajos autorizados para facilitar las labores del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) en la toma de agua del canal La Vigía.

La institución explicó que estas intervenciones forman parte de un proceso técnico necesario para el desarrollo de la obra hidráulica que fueron coordinadas con las autoridades militares encargadas de la vigilancia en el área.

En ese sentido, precisó que se trata de aperturas temporales y que, una vez concluyan los trabajos, los segmentos intervenidos serán cerrados y restaurados.

Asimismo, aseguró que la vigilancia en la franja fronteriza se mantiene de manera permanente, con patrullajes y supervisión continua, y exhortó a la población a confiar en los procesos institucionales, reiterando su compromiso con la seguridad y la defensa de la frontera dominico-haitiana.

La verja perimetral en la provincia de Dajabón forma parte del proyecto de verja fronteriza inteligente, una infraestructura iniciada en 2022 y que contempla muros de hormigón, estructura metálica, sensores, cámaras térmicas, drones y fibra óptica.

Su propósito principal es reducir el tráfico ilícito, la migración irregular y el contrabando, tres fenómenos que históricamente han presionado la seguridad en la franja limítrofe dominico-haitiana.

¿Qué importancia tiene el canal La Vigía en la frontera?

Durante 2023 y 2024, el Gobierno aceleró la construcción debido al aumento de eventos irregulares en zonas sin verja, donde se reportaron más incursiones ilegales, robo de ganado y operaciones de contrabandistas.

En 2025, las autoridades han asegurado que los puntos sin muro siguen siendo los más vulnerables, lo que explica el esfuerzo por extender la barrera en Dajabón y Elías Piña.

Dentro de ese contexto se enmarca el canal La Vigía, una obra de riego que existe desde décadas atrás, pero que en los últimos dos años fue sometida a una rehabilitación mayor por parte del INDRHI.

La intervención incluye una nueva toma de agua, corrección de filtraciones, ampliación del caudal y una línea de impulsión para abastecer a más de 300 productores agrícolas. Su importancia es estratégica: sostiene miles de tareas agrícolas que dependen del río Masacre, una fuente de agua compartida con Haití.

Durante esos trabajos, el INDRHI ha requerido accesos técnicos temporales a través de la verja, lo que explica las aperturas recientes que generaron inquietudes públicas. Según el Ministerio de Defensa, estas intervenciones se realizan bajo supervisión militar y no representan un relajamiento del control fronterizo.