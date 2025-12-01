Obispo Castro Marte: la sociedad dominicana luce cansada y rezagada en cuanto a integridad moral

El obispo Jesús Castro Marte consideró este lunes que la sociedad dominicana luce cansada y rezagada en cuanto a su integridad moral, la descomposición social e impunidad frente a los actos de corrupción.

El prelado afirmó que en medio de la situación por la que atraviesa la República Dominicana, la sociedad debe "poner su confianza en la verdadera luz que es Jesucristo y pisotear y desterrar la ignorancia e inmoralidad fruto del pecado y colocar frente al pesebre del niño Dios toda estas falencias de las cuales adolecemos como pueblo".

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, con sede en Higüey, usó su cuenta de X para llamar al entendimiento y a la paz de los distintos sectores que componen el tejido social dominicano.

"Hago un llamado a la concordia, al entendimiento y la paz de los distintos sectores que componen el tejido social dominicano a darse un abrazo de reconciliación teniendo al Niño Jesús como inspiración y eje motivador de cambios y transformación interior en nuestros corazones!", sostuvo.

Hechos de violencia

El mensaje del líder religioso coincide con la celebración de dos marchas realizadas por la Iglesia católica la pasada semana en Santo Domingo y Santiago, donde llamó la atención del Gobierno sobre los males que afectan al país.

Las declaraciones de Castro Marte se producen en un momento donde se registra un aumento de los hechos delictivos protagonizados por menores de edad.

Según un reporte de Diario Libre con fecha 1 de diciembre, este año ha estado marcado por la ocurrencia de hechos violentos cometidos por menores de edad, reavivando las alarmas sobre la criminalidad juvenil en el país. Desde muertes en entornos educativos hasta ataques por robo y rivalidades de bandas, los casos muestran una escalada cada vez más peligrosa.