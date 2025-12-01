VIDEO | Organizaciones realizan paros simultáneos en pueblos del Cibao en reclamo de obras sociales
La población acogió el llamado de manera parcial
Diversas organizaciones comunitarias y sociales del Cibao llevaron a cabo este lunes paros simultáneos en varias localidades de la región, exigiendo respuestas a una serie de demandas relacionadas con obras y servicios básicos.
Entre los municipios que paralizaron parcialmente sus actividades productivas figuran Navarrete, Licey al Medio, La Reina, Moca, Salcedo y San Francisco de Macorís.
En cada una de estas demarcaciones, el llamado a huelga se cumple de manera parcial.
En Navarrete, Licey al Medio, La Reina, Moca, Salcedo la docencia es nula, la circulación vehicular es tímida y el comercio en gran medida cerró sus puertas.
Mientras que en San Francisco de Macorís la convocatoria no fue acogida por la población. Las actividades productivas se desarrollan con normalidad.
Enfermeras paralizan sus labores en hospitales de la región norte
Médicos paralizan labores por 48 horas en los hospitales de Valverde
Anuncian paro médico por 48 horas en Valverde y Santiago Rodríguez
Desde las primeras horas del día se observa un fuerte dispositivo de seguridad en las principales arterias comerciales, integrado por agentes policiales y miembros del Ejército para mantener el orden.
Aunque durante la mañana no se han reportado hechos vandálicos, en la víspera de la jornada se registró la quema de neumáticos y la colocación de escombros en puntos de San Francisco de Macorís, Salcedo y Navarrete.
DemandasLos manifestantes reclaman soluciones a los problemas sociales que afectan a cada comunidad participante en la jornada de protesta. Entre sus demandas destacan la reparación de caminos vecinales, mejoras en los servicios de agua potable y salud, así como el rechazo al aumento de los precios de los productos de primera necesidad, las altas facturaciones eléctricas y los apagones.
La convocatoria inició a las 6:00 de la mañana de este lunes y está prevista a concluir a la misma hora del martes dos de diciembre.