Diversas organizaciones comunitarias y sociales del Cibao llevaron a cabo este lunes paros simultáneos en varias localidades de la región, exigiendo respuestas a una serie de demandas relacionadas con obras y servicios básicos.

Entre los municipios que paralizaron parcialmente sus actividades productivas figuran Navarrete, Licey al Medio, La Reina, Moca, Salcedo y San Francisco de Macorís.

En cada una de estas demarcaciones, el llamado a huelga se cumple de manera parcial.

En Navarrete, Licey al Medio, La Reina, Moca, Salcedo la docencia es nula, la circulación vehicular es tímida y el comercio en gran medida cerró sus puertas.

Mientras que en San Francisco de Macorís la convocatoria no fue acogida por la población. Las actividades productivas se desarrollan con normalidad.

Desde las primeras horas del día se observa un fuerte dispositivo de seguridad en las principales arterias comerciales, integrado por agentes policiales y miembros del Ejército para mantener el orden.

Aunque durante la mañana no se han reportado hechos vandálicos, en la víspera de la jornada se registró la quema de neumáticos y la colocación de escombros en puntos de San Francisco de Macorís, Salcedo y Navarrete.

Demandas

Los manifestantes reclaman soluciones a los problemas sociales que afectan a cada comunidad participante en la jornada de protesta. Entre sus demandas destacan la

de caminos vecinales, mejoras en los servicios de

y salud, así como el rechazo al aumento de los precios de los productos de

, las altas facturaciones eléctricas y los

.

La convocatoria inició a las 6:00 de la mañana de este lunes y está prevista a concluir a la misma hora del martes dos de diciembre.