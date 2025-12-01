Los operativos de seguridad en San Cristóbal dejan 204 detenidos en noviembre

Faride Raful, ministra de Interior y Policía, en una rueda de prensa de la Fuerza de Tarea Conjunta en San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Ante la ola de delitos que azota la provincia, el Gobierno desplegó diversos operativos en San Cristóbal que han llevado a la detención de al menos 204 personas implicadas en diferentes delitos, en las últimas semanas.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que desde el 7 de noviembre los arrestados en la intervención especial de las autoridades en ese territorio estaban vinculados a atracos y robos, violencia física y amenazas, drogas y microtráfico, armas blancas, riñas y disturbios, órdenes pendientes y asociación de malhechores.

Durante noviembre, la fuerza de tarea depuró 18,470 personas, realizó 3,476 depuraciones biométricas y ejecutó más de 18 órdenes judiciales en San Cristóbal.

En el proceso de detenciones se ocuparon 20 armas de fuego (ilegales o con documentos vencidos), 33 armas blancas, más de 49,623 gramos de drogas con un valor superior a 100,000 pesos, así como ocho balanzas y siete radios utilizados para microtráfico.

"Estos resultados son parte de la evidencia del trabajo que venimos realizando fortaleciendo a la Policía Nacional", enfatizó la funcionaria.

En cuanto al control vehicular, Raful destacó que se registraron 6,267 motocicletas, se retuvieron 497 por faltas diversas, se depuraron 6,439 vehículos, se recuperaron 48 artículos robados, se incautaron 6 máquinas tragamonedas y se ocuparon tres equipos de sonido.

Las detenciones se concentraron en sectores de alta incidencia delictiva, entre ellos Madre Vieja, Lavapiés, Pueblo Nuevo, Canastica, Cambita, Hatillo, Haina, Najayo Arriba y Nigua.

Homicidios persisten en la frontera

Las provincias fronterizas se mantienen a la cabeza en cuanto a los homicidios, persistiendo a pesar de las acciones de las autoridades. En un contexto en el que 28 provincias mantienen una tasa inferior a un dígito, los territorios de los límites occidentales registran cifras que van de 10.68 a 18.72.

A la fecha, el mapa revela que las provincias con mayor incidencia de homicidios fueron:

Hato Mayor: 20.86

Elías Piña: 18.72

Bahoruco: 18.20

Dajabón: 13.23

San Cristóbal: 12.13

Montecristi: 10.68

Mientras que las provincias con las cifras más bajas del país son:

La Vega: 0.21

Sánchez Ramírez: 2.70

Independencia: 5.43

El Seibo: 5.54

Hermanas Mirabal: 5.70

Santiago: 5.73

Fiscalía Comunitaria de Haina

Raful anunció también que la Fiscalía Comunitaria de Haina será inaugurada el 16 de diciembre, una obra que definió como "un pequeño palacio de justicia" destinado a atender violencia de género, niñez, adolescencia y conflictos comunitarios.

Las declaraciones de la ministra se desarrollaron en la Gobernación de San Cristóbal donde tuvo lugar la reunión de la Mesa de Seguridad Ciudadana de este lunes. En una rueda de prensa, Raful presentó estas informaciones y respondió a las preguntas de los periodistas que asistieron al evento.