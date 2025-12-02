Familia de Stephora sigue sin recibir información sobre su muerte

Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió el pasado 14 de noviembre durante una excursión escolar en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Uno de los abogados que representa a la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió el pasado 14 de noviembre durante una excursión escolar en Santiago, calificó este martes como "injustificable e increíble" la investigación preliminar que realiza el Ministerio Público sobre el caso.

El abogado Miguel Díaz cuestionó que, pese a que desde el Instituto Integral Leonardo Da Vinci, responsables del paseo, se alegó inicialmente que se trató de un accidente, "no tiene explicación el manejo que se le ha dado tanto desde el centro educativo como desde la fiscalía".

A 19 días de la tragedia, la defensa asegura que aún no han recibido los videos de las cámaras de seguridad que presuntamente captaron el momento del hecho.

"La verdad es que algo debe estar pasando, porque no es normal el comportamiento que se ha tomado en este caso", expresó.

Según explicó el jurista, desde el Ministerio Público se comprometieron a entregar las grabaciones para mostrarlas a la madre de la menor, pero hasta ahora solo han recibido promesas.

"Nos dijeron que el viernes, luego que el lunes, ahora que hoy... y seguimos esperando. Tendremos que accionar", externó.

Indicó que se mantienen a la expectativa con el compromiso asumido por la Dirección de Persecución y el magistrado Wilson Camacho, desde donde les han asegurado que tendrán acceso al material.

La tragedia

Stephora murió presuntamente ahogada durante una excursión para estudiantes sobresalientes del instituto integral Leonardo Da Vinci en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, al norte de Santiago.

Tras el incidente, la madre de la menor, Lovelie Joseph Raphael, recibió una llamada informándole que la niña se sentía mal y que debía trasladarse al lugar del paseo. Sin embargo, al llegar permaneció allí alrededor de cuatro horas sin recibir información clara, hasta que finalmente le comunicaron que su hija había muerto y que debía acudir al Inacif para retirar el cuerpo.

La familia insiste en que el manejo del caso ha sido irregular y exige que se esclarezcan las circunstancias reales de la muerte de la menor.