Gobierno inicia proceso de titulación para 2,000 familias en Higüey

Autoridades durante el acto de titulación. ( PATRICIA HEREDIA )

El Gobierno dominicano inició este martes el proceso de titulación en el sector San Pedro, en Higüey, una acción que impactará directamente a alrededor de 2,000 familias que llevan más de 30 años esperando la regularización de sus terrenos.

El proyecto contempla la entrega de certificados de título, lo que representa un cambio significativo para miles de residentes que, por primera vez, tendrán acceso a la seguridad jurídica de sus viviendas.

El acto estuvo encabezado por la gobernadora provincial, Daysi de Óleo, quien destacó que este proyecto representa "un antes y un después para la comunidad de San Pedro".

La representante del Poder Ejecutivo afirmó que la titulación es una garantía de estabilidad, crecimiento y dignidad familiar, al tiempo que agradeció el apoyo decidido del presidente Luis Abinader y el trabajo coordinado de las instituciones involucradas.

De Óleo resaltó que la seguridad jurídica que recibirán los residentes permitirá el fortalecimiento de su patrimonio familiar.

"Hoy celebramos un logro de todos ustedes. La seguridad de un hogar propio es la mayor expresión de tranquilidad para una familia, y nuestro Gobierno ha asumido este compromiso como una política social prioritaria", manifestó la gobernadora al reconocer la labor de técnicos, líderes comunitarios y actores sociales.

Asimismo, enfatizó que este avance abre nuevas oportunidades para que las familias desarrollen proyectos, accedan a créditos y consoliden su estabilidad económica.

"Este es un día de satisfacción y orgullo. Agradecemos a cada una de las instituciones participantes y al presidente Abinader por hacer realidad este sueño largamente esperado por más de 30 años", añadió.

El director general de Bienes Nacionales y del CEA, Rafael Burgos Gómez, valoró positivamente el enfoque del Gobierno en transformar la vida de quienes residen en terrenos del Estado.

Explicó que esta iniciativa forma parte de la mayor revolución social de titulación en América Latina y reafirmó que en las comunidades asentadas en bienes estatales "no se realizarán desalojos, sino procesos de titulación gratuitos y definitivos".

500 viviendas

De su lado, el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez Peña, informó que desde este mismo día los técnicos y agrimensores permanecerán en el sector para iniciar el levantamiento parcelario de la parcela 374-B-12 del Distrito Catastral 10.6. Señaló que más de 500 viviendas serán evaluadas en esta primera etapa.

Méndez Peña añadió que la provincia La Altagracia, por ser una de las de mayor crecimiento del país en las últimas décadas, ha recibido atención prioritaria del presidente Abinader en materia de titulación.

"Ha sido una larga espera, pero hoy es una realidad. El presidente nos preguntaba constantemente por este proyecto, y hoy los trabajos inician de manera formal", aseguró.

La alcaldesa del municipio, Karen Magdalena Aristy, expresó su gratitud al Gobierno por cumplir un compromiso histórico con la comunidad de San Pedro. Recordó que sus residentes han luchado por más de 30 años para lograr este proceso, destacando que "hoy inicia la paz para estas familias".

También se reconoció el apoyo del obispo de la Diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, cuyo acompañamiento ha sido determinante para la preservación y el avance del proceso de titulación.

Con este proyecto, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar garantizando títulos de propiedad sin costo para miles de familias dominicanas, como aporte al desarrollo social, la estabilidad comunitaria y el crecimiento económico local.