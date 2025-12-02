Unicef dice que uno de cada diez niños en RD tiene dificultades funcionales

Uno de cada diez niños dominicanos presenta dificultades en al menos un dominio funcional, pero el país aún carece de un registro oficial que permita identificar cuántos viven con discapacidad y cuáles son sus necesidades, advirtió este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) al conmemorarse mañana miércoles el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Los datos provienen del informe Estado de la Situación de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en la República Dominicana, basado en la encuesta ENHOGAR MICS 2019. Según el documento, el 10.1 % de los niños de 2 a 17 años tiene alguna dificultad funcional; la proporción aumenta a 11.3% en el grupo de 5 a 17 años .

A pesar de estas cifras, la falta de un registro nacional limita la planificación de políticas públicas inclusivas. "Para transformar esta realidad es indispensable contar con información confiable que oriente decisiones públicas más efectivas", afirmó Anyoli Sanabria, representante interina de Unicef en el país.

Retrocesos en educación

La exclusión educativa sigue siendo uno de los principales retos. El informe indica que el 23 % de la niñez con discapacidad no asiste a la escuela , mientras que el número de estudiantes atendidos por el sistema educativo cayó drásticamente: pasó de 26,581 en 2016 a solo 6,163 en 2019 , una reducción superior al 75%.

Cobertura insuficiente en servicios especializados

Entre mayo y junio de 2019, los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) ofrecieron 2,957 intervenciones terapéuticas, 633 sesiones grupales y 881 atenciones médicas, llegando a 680 beneficiarios. Sin embargo, la cobertura continúa siendo limitada frente a la demanda nacional.

El informe también señala vulnerabilidades adicionales, como dificultades de acceso a servicios esenciales, mayor exposición a riesgos durante emergencias, sobrecarga de cuidado —especialmente en mujeres— y más probabilidades de sufrir maltrato o aislamiento.

Unicef impulsa datos para políticas inclusivas

La agencia destacó que se encuentra en desarrollo la ENHOGAR MICS 2025 , que permitirá actualizar indicadores y profundizar en brechas que afectan a los niños con discapacidad.

A nivel global, UNICEF informó que en 2024 apoyó a 5.2 millones de niños con discapacidad en más de 140 países, en el marco de su estrategia DIPAS para promover comunidades inclusivas y sin barreras.

"Podemos y debemos hacer más para asegurar que ningún niño se quede atrás", enfatizó la vocera de la organización.