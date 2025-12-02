Ética resalta "cumplimiento sobresaliente" en Portales de Transparencia a nivel nacional

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), doctora Milagros Ortiz Bosch, destacó que estos resultados son fruto de un trabajo coordinado. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) dio a conocer este martes los resultados correspondientes a la evaluación trimestral de los Portales de Transparencia de las instituciones públicas, correspondientes al período julio-septiembre 2025, resaltando que la mayoría de las instituciones obtuvieron una puntuación superior a los 85 puntos.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que en esta medición, entre las entidades evaluadas dependientes del Poder Ejecutivo se registró un récord de 214 instituciones con puntuación superior a los 85 puntos de un universo de 227 evaluadas, para un total de 94.27 % de instituciones en complimiento, lo que significa un avance en la publicidad de la información pública.

Agrega que de estos, 172 instituciones alcanzaron entre 95 y 100 puntos, el máximo nivel de cumplimiento de los estándares establecidos y muy por encima de trimestres anteriores.

La DIGEIG recordó que las entidades públicas están obligadas, en virtud de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, a publicar en sus portales de transparencia, de manera clara, actualizada y oportuna, las informaciones mínimas establecidas en el artículo 3 de dicha ley.

Asimismo, deben divulgar un total de 72 ítems de información conforme a la Resolución 002-2021 sobre la Estandarización de los Portales de Transparencia, la cual complementa los requisitos del artículo 3 de la Ley 200-04.

Estas informaciones se publican en distintas categorías temáticas, como base legal, planificación estratégica, estructura orgánica, declaraciones juradas de patrimonio, evaluaciones de presupuesto, procesos de compras y contrataciones, nómina, entre otros.

Asimismo, la DIGEIG indicó que mantiene su labor de verificación para asegurar que estas informaciones estén debidamente publicadas y accesibles a la ciudadanía, conforme lo exige la normativa vigente.

Este proceso, centrado en la transparencia y la rendición de cuentas, no exime a las instituciones de futuras revisiones o acciones que pudieran derivarse de hallazgos posteriores, ya que la disponibilidad de los datos constituye solo un primer paso dentro del fortalecimiento continuo de la integridad pública.

La DIGEIG sostuvo que estará acompañando a todas las instituciones con puntuación por debajo de los 85 puntos, con la finalidad de que todas las instituciones alcancen este nivel, fortaleciendo la confianza ciudadana y el cumplimiento normativo.

Transparencia institucional

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, destacó: "Estos resultados son fruto de un trabajo coordinado entre los Representantes de Libre Acceso a la Información (RAI) y la DIGEIG, con el objeto de garantizar que la información pública esté disponible para todos".

Para acceder al reporte completo de las evaluaciones trimestrales realizadas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) a las instituciones públicas puede ingresar al siguiente enlace: https://url-shortener.me/VVK