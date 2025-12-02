Recordarán en una misa a Adriano Miguel Tejada, exdirector de Diario Libre

La misa en la que se recordará a Adriano Miguel Tejada será a partir de las 6:00 de la tarde de este martes en la parroquia Santísima Trinidad, en el Distrito Nacional. ( ARCHIVO )

El periodista e historiador Adriano Miguel Tejada Escoboza, exdirector de Diario Libre por 16 años consecutivos, será recordado este martes en una misa por sus 77 cumpleaños y el quinto aniversario de su fallecimiento.

La actividad, que reunirá a colegas, amigos y familiares de Tejada Escoboza, se hará en la parroquia Santísima Trinidad, en el Distrito Nacional, a partir de las 6:00 de la tarde.

Don Adriano Miguel Tejada falleció en 2020, el mismo día de su cumpleaños, el 2 de diciembre, a consecuencia de una pancreatitis.

Reconocimientos

En noviembre del 2022, Adriano Miguel Tejada fue honrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia como uno de los juristas que impulsaron por primera vez una justicia constitucional en la República Dominicano, junto a Juan Manuel Pellerano Gómez, fundador de la firma de abogados Pellerano & Herrera.

También en marzo de 2023, la Cámara de Diputados aprobó un reconocimiento póstumo.

Su trabajo profesional constante, con una visión social y democrática fue la inspiración que dio fruto la creación de la cátedra de Justicia y Comunicación que lleva su nombre en el Poder Judicial dominicano.

Asimismo, un proyecto de resolución sometido en noviembre de este año 2025 ante el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca propone designar una vía de esa ciudad con el nombre de Adriano Miguel Tejada Escoboza (1948-2020).

Un comunicado detalla que, de acuerdo con la propuesta, la calle a denominar con su nombre será la "Prolongación Rosario" (tramo nuevo), que se extiende desde el barrio Los López II hasta la comunidad de La Inmaculada Estancia Nueva.

El proyecto establece que, al cumplirse en diciembre de 2025 cinco años de su fallecimiento, se satisfacen los plazos requeridos en la normativa municipal para designar vías públicas en honor a personalidades de alto mérito.