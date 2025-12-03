Ministerio de Defensa entrega de "Cheque Sueldo por Año" a nuevos militares retirados

El Ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, también reconoció el esfuerzo extraordinario del ISSFFAA para organizar este proceso con eficiencia. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Defensa (MIDE) inició este martes la entrega del "Cheque Sueldo por Año" a los militares que pasaron recientemente a la honrosa condición de retiro, cumpliendo con el anuncio realizado oportunamente y reafirmando el compromiso institucional de "dignificar y proteger a quienes sirvieron durante décadas a la defensa y seguridad de la República Dominicana".

La actividad tuvo lugar en las instalaciones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA) y estuvo encabezada por el Ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, acompañado del director del ISSFFAA, contralmirante Henry Antonio Guzmán Taveras, ARD.

Durante el acto, el Ministro Fernández Onofre resaltó que esta entrega no constituye un regalo, sino un derecho adquirido por cada militar conforme al artículo 169 de la Ley 139-13, que establece la compensación por años de servicio dentro del Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Explicó que este beneficio proviene de los aportes realizados por los propios miembros mientras se encontraban en servicio activo.

Rendición de cuentas

El titular del MIDE señaló que esta entrega representa no solo un deber legal, sino una obligación moral de la institución con quienes durante años sostuvieron con honor la Bandera Nacional y encarnaron la disciplina, los valores y el espíritu de servicio que distinguen a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, enfatizó que esta jornada constituye un ejercicio de rendición de cuentas, transparencia y respeto hacia los retirados, reiterando que mientras esté al frente de la institución la seguridad social militar seguirá fortalecida para garantizar que el personal activo y en retiro se mantenga protegido y acompañado.

El Ministro de Defensa también reconoció el esfuerzo extraordinario del ISSFFAA para organizar este proceso con eficiencia, responsabilidad y claridad, y expresó sus disculpas por el tiempo de espera, al tiempo que reafirmó su compromiso personal de defender y preservar la solidez del sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas.

El proceso de entrega continuará conforme al cronograma establecido, a fin de garantizar que cada beneficiario reciba su compensación de manera organizada y oportuna.

El Ministerio de Defensa reiteró que estas acciones forman parte de la visión institucional orientada a honrar a quienes honraron a la Patria, reconociendo su trayectoria y asegurando un retiro digno para los hombres y mujeres que dedicaron su vida al servicio militar.