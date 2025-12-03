Santiago pone en marcha el Operativo "Garantía de Paz Navidad 2025 2.0" con más de 2,500 agentes

El Operativo "Garantía de Paz Navidad 2025 2.0" contará con 2,516 agentes en Santiago. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Con el despliegue de 2,516 agentes de diferentes organismos castrenses, las autoridades dejaron iniciado este miércoles el operativo "Garantía de Paz Navidad 2025 2.0", destinado a fortalecer la seguridad ciudadana durante las festividades navideñas en toda la provincia de Santiago.

El acto estuvo encabezado por el general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director regional Cibao Central de la Policía Nacional; la viceministra de Interior y Policía, Ángela Jáquez; y el alcalde del municipio, Ulises Rodríguez.

El general Jiménez Reynoso explicó que en el operativo participarán, además de los miembros del Ejército, todas las divisiones de la Policía Nacional.

Indicó que el patrullaje abarcará vehículos, motocicletas y unidades a pie en barrios, residenciales, plazas comerciales y zonas de alto tránsito.

El director policial aseguró que este despliegue "busca que Santiago viva una Navidad segura, ordenada y en paz".

Autoridades locales durante lanzamiento de operativo. Agentes policiales desplegados.

Añadió que el operativo estará activo durante toda la festividad para garantizar la tranquilidad de los santiagueros y de quienes visiten la ciudad.

"Le garantizamos a la ciudadanía y a quienes nos visitan que trabajaremos minuto a minuto para asegurar una Navidad tranquila, feliz y en paz", afirmó.

Una provincia compleja

La viceministra Ángela Jáquez destacó que Santiago, con 2,806 kilómetros cuadrados y más de 1.2 millones de habitantes, es una de las provincias más complejas del país en materia de seguridad.

Recordó que la tasa de homicidios ha ido disminuyendo en los últimos años: pasó de 14.6 por cada 100,000 habitantes a 5.7 en menos de dos años, además de una disminución superior al 50 % en robos y atracos.

También pidió a los ciudadanos respetar las leyes, desde ruidos y delitos ambientales hasta la convivencia comunitaria.

El alcalde Ulises Rodríguez señaló que la disminución de la delincuencia en Santiago se debe al trabajo conjunto entre instituciones policiales, municipales, comunitarias y empresariales.

Recordó que Santiago se perfila como una de las ciudades más seguras de América Latina con más de un millón de habitantes, según datos recientes.

El operativo fue puesto en marcha este miércoles de manera simultánea en todo el territorio nacional.