Consulado dominicano en Madrid anuncia presupuesto de 33 millones de euros para autónomos

El anuncio fue realizado durante el Segundo Encuentro de Empresarios Dominicanos, organizado por el Consulado General de la República Dominicana en Madrid. ( FUENTE EXTERNA )

El Segundo Encuentro de Empresarios Dominicanos, organizado por el Consulado General de la República Dominicana en Madrid, sirvió de plataforma para destacar el compromiso con el sector de los autónomos y emprendedores.

Durante el evento, el director general de Autónomos y Emprendimiento subrayó la importancia de continuar eliminando las barreras que afectan a este sector. Además, resaltó el impacto de las medidas de apoyo ya implementadas, de las cuales se han beneficiado más de 16,000 autónomos.

El funcionario anunció que el presupuesto destinado al sector de autónomos y emprendimiento superará los 33 millones de euros el próximo año.

El consulado dominicano destacó que este tipo de iniciativas responde al interés del Gobierno de la República Dominicana de apoyar a los emprendedores radicados en el exterior mediante acciones que impulsen su crecimiento y generen nuevas oportunidades.

Red empresarial

A través de un comunicado, el Consulado indicó que el encuentro busca fortalecer la cooperación, el intercambio profesional y la creación de alianzas estratégicas entre emprendedores y líderes del sector empresarial dominicano residentes en la región.

También consolidar una red empresarial dinámica y colaborativa, destacando el creciente aporte de la comunidad dominicana al desarrollo económico y social de España. Autoridades diplomáticas valoraron la importancia de promover y visibilizar el talento, la innovación y la capacidad emprendedora de los dominicanos en el exterior.

El encuentro consolida el rol de la misión consular en la promoción del desarrollo, la integración y el liderazgo empresarial de la comunidad dominicana, fortaleciendo su presencia y contribución al panorama socioeconómico madrileño.

Leer más Consulado de RD en Madrid homenajea a cuatro policías españoles por su ayuda a dominicanos