El Poder Ejecutivo declara Prócer de la Patria a la educadora Ercilia Pepín mediante una nueva ley

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley núm. 96-25, que declara a la educadora y activista Ercilia Pepín como Prócer de la Patria y establece el 7 de diciembre —fecha de su nacimiento— como el "Día de Ercilia Pepín", en reconocimiento a su legado patriótico, su aporte a la educación dominicana y su firme defensa de los derechos de las mujeres.

La nueva legislación reivindica la trascendencia histórica de una figura esencial en la construcción intelectual y cívica del país.

Nacida en Santiago de los Caballeros el 7 de diciembre de 1886, Pepín inició su carrera docente a los 14 años, evidenciando desde muy temprano una vocación que marcaría un antes y un después en la educación nacional. Su influencia se expresó en innovaciones que hoy forman parte de la vida escolar dominicana, como el uso del uniforme, la promoción de un trato respetuoso y equitativo entre docentes y alumnos, y la incorporación de métodos científicos en la enseñanza. Su figura se convirtió en referencia de rigor, modernidad pedagógica y compromiso ciudadano.

Referente patriótico

Además de su labor en las aulas, Ercilia Pepín abogó incansablemente por la participación plena de las mujeres en la vida pública. A través de conferencias, jornadas comunitarias y espacios formativos, impulsó la ampliación de los derechos civiles y políticos femeninos en un tiempo en que estas reivindicaciones eran aún incipientes. Su mensaje insistía en la importancia de que la mujer dominicana accediera a la educación, a la cultura cívica y al ejercicio activo de la ciudadanía.

Durante la intervención militar estadounidense de 1916, su liderazgo trascendió la esfera educativa. Pepín se convirtió en una voz firme y valiente en defensa de la soberanía nacional. Sus charlas, encuentros y acciones públicas alimentaron un proceso de concientización que la consolidó como referente patriótico en todo el territorio dominicano.

La ley dispone que la Comisión Permanente de Efemérides Patrias organice las actividades conmemorativas orientadas a difundir la figura y el legado de Ercilia Pepín como Prócer de la Patria.

Fortalecer la memoria histórica

Estas iniciativas buscan fortalecer la memoria histórica y promover los valores que guiaron su vida pública: el civismo, la educación como herramienta de progreso y la igualdad de derechos para las mujeres.

Con esta pieza legislativa —que entrará en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial—, el Estado dominicano rinde un acto de justicia histórica y reafirma su compromiso con el reconocimiento de las mujeres que han contribuido de manera decisiva a la formación de la República.

Ercilia Pepín, cuya huella permanece viva en la pedagogía y en los principios democráticos del país, obtiene hoy el sitial que su legado merece.

