atentado contra alcalde de Navarrete
atentado contra alcalde de Navarrete

Liberan a dirigentes comunitarios por no tener vínculos con atentado contra el alcalde de Navarrete

Martín Hernández, Adelin García y Ramón Cabrera recuperaron su libertad este jueves

    Liberan a dirigentes comunitarios por no tener vínculos con atentado contra el alcalde de Navarrete
    Los dirigentes sociales que fueron puestos en la libertad. (FUENTE EXTERNA)

    Fueron puestos en libertad la tarde de este jueves los dirigentes comunitarios Martín Hernández, Adelin García y Ramón Cabrera, luego de que en el día de ayer acudieran voluntariamente a la Policía Nacional para que se les investigara con relación al atentado contra su vida de que fue objeto el alcalde de Navarrete, en Santiago. 

    "Queda evidenciado que existían pretensiones políticas mal sanas para denigrar la moral y cohibir la libertad a los dirigentes populares", dijo uno de ellos al recobrar su libertad, conforme a una nota de prensa.

    Reacciones

    "La verdad salió a la luz, no hay pruebas algunas que vinculen a los ejemplares ciudadanos, que de manera irracional eran señalados por dirigentes del PRM y miembros de dicho partido, señalamientos estos, debido a la participación de los activistas en diferentes jornadas en defensa de los derechos comunitarios", explicó  el abogado Juan Luis López.  

    "Hubo manejo inapropiado de la información  en algunos medios de comunicación, que deberían marcar una pauta de rectificación de los prejuiciados,  títulos que colgaban en sus portadas, donde desinformaron a la sociedad dominicana. Los ciudadanos Martín Hernández, Adelin García y Ramón Cabrera son entes de trabajo, seriedad y de perfil intachable", agregó.  

    La casa del alcalde Noel Peralta fue tiroteada en noviembre pasado por uno de dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

