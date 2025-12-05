Así operaba la red de empleados de Aduanas que facilitaban el paso de drogas en aeropuerto del Cibao

La entrada del Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago. ( DIARIO LIBRE )

La detención de cuatro empleados de la Dirección General de Aduanas (DGA), entre ellos un sargento del Ejército, reveló la existencia de una estructura de narcotráfico internacional que operaba desde el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago.

Los apresados fueron identificados como Harrison Antonio Paulino, Ronaldo Rodríguez Durán, Ramón Antonio Rodríguez y el sargento del Ejército Sequiel Segura Alcántara, quien laboraba en el área de monitoreo, inspectoría y seguridad de la terminal aérea.

Según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Fiscalía de Persecución de Drogas Narcóticas de Santiago, la red reclutaba viajeros en Estados Unidos para transportar marihuana hacia República Dominicana, utilizando los aeropuertos, principalmente el de Santiago, como punto de entrada.

¿Cómo operaba la red de narcotráfico en el Aeropuerto del Cibao?

La complicidad interna permitía manipular procesos de revisión, desviar la atención y franquear controles de seguridad que normalmente serían impenetrables sin apoyo desde dentro.

La estructura comenzó a desmantelarse en junio de 2025, cuando las autoridades incautaron 60 paquetes de marihuana (61.1 libras) durante un allanamiento en un apartamento del Residencial Green Thomas, en el sector Villa María, El Rosal.

"El lugar funcionaba como centro de acopio y empaque, donde la droga era organizada en cinco maletas preparadas para evitar detección", explicó la institución en la nota de prensa.

En la operación también se ocupó un arma de fuego y dinero en efectivo, confirmando que no se trataba de un hecho aislado, sino de un esquema ya establecido.

Por este caso guarda prisión el presunto cabecilla de la red, Víctor Founder, detenido en junio durante las primeras acciones de la investigación.

Operativo

Tras varios meses de labores de inteligencia, la Fiscalía, la DNCD y la DGA ejecutaron un operativo conjunto en el aeropuerto que terminó con el arresto de los cuatro empleados.

Las autoridades sostienen que estos facilitaban el paso de los cargamentos sin activar alarmas, garantizando que la droga ingresara al país para ser distribuida en distintas provincias del Cibao.

Los detenidos serán sometidos a la justicia por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, mientras las autoridades profundizan la investigación para determinar el alcance real del esquema y la posible participación de otros colaboradores dentro de las terminales aéreas.