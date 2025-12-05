Colegio Leonardo Da Vinci reúne a padres 22 días después de la muerte de la niña Stephora

El centro explicó el avance y alcance de la investigación por muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph. ( ANEUDY TAVÁREZ )

La dirección del Instituto Integral Leonardo Da Vinci convocó este viernes a los padres de los alumnos de ese centro, a tres semanas de la excursión en la que falleció ahogada la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, en la hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, al norte de Santiago.

De acuerdo con una fuente, el encuentro tuvo como propósito que el equipo legal del centro explicara a los padres el avance y alcance de la investigación judicial que se sigue en contra del colegio por la muerte de la menor.

La reunión se realizó en las instalaciones del plantel, situado en la carretera Don Pedro.

Tras la actividad, varios padres fueron vistos retirándose con sus hijos. Según el informante, tras concluir el encuentro la dirección decidió despachar a los estudiantes a sus hogares.

En los alrededores del colegio fueron apostadas dos unidades de la Policía Nacional, como medida preventiva ante la sensibilidad del caso.

El Instituto Integral Leonardo Da Vinci es investigado por alegada negligencia, según han denunciado los abogados de la familia de la menor, de nacionalidad extranjera.

La excursión

Los representantes legales han señalado que en la excursión solo participaban tres profesoras para supervisar a más de 80 estudiantes.

La defensa denunció el trato que el centro ha dado a la familia de la menor, asegurando que no se le ha explicado con claridad en qué circunstancias ocurrió la tragedia.

Se quejan, además, de la forma en que el Ministerio Público ha conducido la investigación.

Afirman que, a 22 días del hecho, solo han recibido los videos de dos de las más de diez cámaras de seguridad instaladas en la hacienda.

