Detienen a cuatro empleados de Aduanas tras investigación por cargamento de marihuana en Santiago

Los detenidos son investigados por su presunta vinculación con 60 paquetes de marihuana que habían sido decomisados en junio del corriente año durante una intervención efectuada en el sector Villa María, en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Varios empleados de la Dirección General de Aduanas (DGA), que laboran en el Aeropuerto Internacional del Cibao fueron arrestados este viernes durante un operativo realizado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y representantes del Ministerio Público.

Los detenidos son Harrison Antonio Paulino, Ronaldo Rodríguez Durán, Ramón Antonio Rodríguez y el sargento del Ejército Sequiel Segura Alcántara, trabajaban en el área de monitoreo, inspectoría y seguridad de la referida terminal área.

Los detenidos son investigados por su presunta vinculación con 60 paquetes de marihuana que habían sido decomisados en junio del corriente año durante una intervención efectuada en el sector Villa María, en Santiago.

El allanamiento en ese momento fue ejecutado en un apartamento del Residencial Green Thomas, ubicado en la calle 11 del referido sector, donde las autoridades encontraron cinco maletas repletas de paquetes del vegetal, envueltos en fundas plásticas negras.

En total, la marihuana tuvo un peso aproximado de 61.1 libras (equivalentes a 29,982 gramos).

Durante el operativo también fueron ocupados una pistola Glock con su cargador y 17 cápsulas.

Además, se incautaron RD$1,418,000 en efectivo, US$14,757 entre otras evidencias.

Situación legal de los detenidos

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Se espera que en las próximas horas sean presentados ante un juez de Atención Permanente para el conocimiento de medidas de coerción.

Por este caso, otras personas ya cumplen prisión preventiva como parte del proceso judicial en curso.