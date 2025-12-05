DGM desplegará 865 nuevos agentes de migración en las 32 provincias del país

La Dirección General de Migración refuerza su personal con nuevos agentes de migración. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) anunció que los 865 agentes formados en la segunda y tercera promoción del programa de capacitación serán enviados a fortalecer las oficinas provinciales de la institución en las 32 provincias. El anuncio fue hecho por el director de la entidad durante el acto encabezado por el presidente Luis Abinader.

El contralmirante Luis Rafael Lee Ballester recordó que este esfuerzo responde a las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar el aumento de la migración irregular, con el objetivo de dotar a la DGM de personal propio y especializado.

Subrayó que, antes de este proceso, la institución dependía del apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para realizar labores de control migratorio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/whatsapp-image-2025-12-05-at-21923-pm-1-3e5c56f3.jpeg El presidente Luis Abinader encabezó la actividad. (FUENTE EXTERNA)

Los nuevos agentes están entrenados para ejecutar operativos de interdicción, deportación, inteligencia migratoria y acciones contra la trata y el tráfico de personas. También prestarán servicio en los centros de procesamiento habilitados por la institución. El programa de formación estuvo dirigido por el general retirado Franklin Antonio Garris Peralta.

Graduación

Con estas promociones, asciende a 1,025 el total de agentes formados por la DGM desde 2025, incluyendo los 165 graduados en la primera cohorte. Al inicio de ese año, la entidad contaba con apenas 228 agentes propios.

Durante su discurso, Lee Ballester solicitó al mandatario asignar recursos para reactivar el Centro de Capacitación Migratorio, con capacidad para 100 cursantes, a fin de sostener programas permanentes de formación y especialización para inspectores, supervisores y personal operativo.

El director destacó que la prolongada crisis en Haití representa el mayor desafío de seguridad para el país, motivo por el cual el Gobierno ha declarado el tema migratorio como una amenaza nacional.

Agradeció el apoyo del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Universidad Nacional para la Defensa, el 911, el COE, así como de instituciones académicas y gremiales como la Universidad del Caribe, el Patronato Nacional de Ganaderos y APROLECHE.

Los graduandos completaron 90 días de entrenamiento intensivo que incluyó instrucción militar, prácticas de tiro, manejo de armas no letales, primeros auxilios, rescate, gestión de emergencias, capacitación en derechos humanos y nociones de creole para facilitar la comunicación con la población haitiana.

El acto tuvo lugar en el Coliseo Carlos Teo Cruz, donde la DGM presentó los avances de su proceso de fortalecimiento institucional y profesionalización del personal operativo.