Noticias que fueron tendencia esta semana

Un resumen dinámico de las noticias más trascendentales de la semana, en la que resaltó la historia del negocio en Nueva York de la familia del presidente Luis Abinader y el caso de la niña haitiana que falleció en un colegio en Santiago sin que a la fecha se haya establecido con claridad cómo acontecieron los hechos.

El negocio familiar que se convirtió en símbolo del esfuerzo migrante en Nueva York

El reportaje sobre Ferretería Corona tuvo especial repercusión entre los lectores de Diario Libre, al revelar la historia detrás del emblemático negocio de Queens, NYvinculado a la familia materna del presidente Luis Abinader. El establecimiento, con 66 años de existencia, sigue siendo un símbolo del esfuerzo migrante en el barrio de Corona, un sector con fuerte presencia latinoamericana y dominicana en Nueva York.

La periodista Karen Veras cuenta en el texto la historia de la ferretería, fundada en 1959 por Rodolfo de Jesús Corona Díaz, abuelo del mandatario, quien emigró desde Los Ranchos de Babosico, en Sabana Iglesia, Santiago, con el objetivo de asegurar mejores oportunidades para sus hijos.

Su llegada a Nueva York marcó el inicio de una pequeña empresa familiar que, con el tiempo, se convirtió en un legado de perseverancia.

Los nietos de don Rodolfo —Rudy, Nick, Luis y David Corona— recuerdan que, pese a no tener educación formal, su abuelo poseía un fuerte instinto para los negocios, rigor en el trabajo y un profundo sentido de servicio. Estos valores permitieron que la tienda se consolidara y mantuviera su operación durante más de seis décadas.

Aunque la fachada ha cambiado con los años, el interior de la Ferretería Corona conserva su esencia: áreas de pintura, cerrajería, artículos del hogar, una antigua estación de lotería utilizada para atraer clientes y un sótano que funciona como archivo familiar. Allí se exhiben fotografías de varias generaciones, incluyendo imágenes del propio presidente Abinader.

Un momento crítico ocurrió en 1965, cuando la familia evaluó vender el negocio ante el riesgo de que uno de sus hijos fuera enviado a la Guerra de Vietnam. El plan no se concretó y la ferretería permaneció bajo administración de sobrinos y descendientes, manteniéndose activa hasta hoy como un testimonio del sacrificio migrante y del legado que esta familia dominicana construyó en Nueva York.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/stephora-59efae92.jpg La muerte deStephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió el pasado 14 de noviembre durante una excursión escolar sigue llena de interrogantes. (FUENTE EXTERNA)

La muerte de Stephora se mantiene bajo evidencias parciales y reclamos por justicia

El caso de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que falleció durante una excursión escolar, sigue generando conmoción y exigencias de justicia. Tras su muerte el pasado 14 de noviembre en la hacienda Los Caballos (Gurabo, Santiago), la familia afirma que la investigación avanza con lentitud y que no se les ha proporcionado toda la evidencia.

Esta semana el equipo legal que representa a la familia informó que las autoridades —el Ministerio Público (MP)— han comenzado a entregar "evidencias de forma gradual". Sin embargo, esos documentos aún no constituyen un informe definitivo, por lo que la familia mantiene reservas sobre las conclusiones posibles.

El principal reclamo de los abogados de Stephora es que, a más de dos semanas del suceso, solo han recibido grabaciones correspondientes a dos cámaras de seguridad de más de 10 instaladas en la hacienda. El resto de los videos —que podrían mostrar qué pasó antes, durante y después del incidente— no han sido entregados, y existe incertidumbre sobre el estado de conservación del DVR original.

Los defensores de la familia advierten que podrían recurrir a peritajes privados para verificar la autenticidad de los archivos recibidos y determinar si han sido manipulados o incompletos.

Subrayan que el acceso pleno a las imágenes es clave para esclarecer responsabilidades de quienes organizaron la excursión —el Colegio Leonardo Da Vinci, la hacienda y supervisores presentes— y para dar una respuesta clara a los padres.

Mientras tanto, la familia y la opinión pública siguen exigiendo transparencia. La incertidumbre y la falta de claridad en la información entregada alimentan las dudas sobre la versión oficial de los hechos, y refuerzan la demanda de que se haga justicia sin dilaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/herencia-en-rd-792f46f5.jpg Heredar en la República Dominicana, como en el resto del mundo de países democráticos, tiene implicaciones y procesos legales que no siempre son conocidos por los ciudadanos. (FUENTE EXTERNA)

Hijos, padres o hermanos: así decide la ley quién hereda en República Dominicana

En la semana, uno de los temas que más interés despertó entre los lectores fue la guía jurídica sobre quién puede reclamar una herencia en la República Dominicana, un contenido que generó amplias reacciones por su claridad, su utilidad práctica y las dudas que logró despejar en torno a un proceso que suele causar conflictos familiares.

El artículo detalla que la ley dominicana establece un orden sucesoral preciso: los hijos y descendientes son los primeros llamados a heredar. Solo en ausencia de estos, la herencia pasa a los padres y hermanos, y si tampoco existen, a familiares colaterales más lejanos. Este punto fue uno de los más comentados por los lectores, al aclarar jerarquías que muchas veces generan confusión.

También se explica la situación del cónyuge o pareja sobreviviente, un aspecto que despertó debate. La pareja no siempre figura como heredera directa: su derecho depende del régimen de bienes del matrimonio. Si existía comunidad, conserva el 50 % de los bienes adquiridos durante la unión, pero eso no la convierte automáticamente en heredera del resto del patrimonio del fallecido.

Otro eje que concentró atención fue la aclaración sobre el testamento. Aunque una persona puede disponer de sus bienes, la ley impone una reserva sucesoral para proteger a hijos y descendientes, limitando cuánto se puede dejar libremente a terceros. Esto ayudó a muchos lectores a entender por qué ciertos testamentos no pueden ejecutarse tal como fueron redactados.

Finalmente, el reportaje destaca que aceptar una herencia implica asumir también las deudas del fallecido, razón por la cual algunos optan por renunciar al proceso cuando los pasivos superan los activos. Esta información, poco conocida, generó un notable intercambio entre usuarios que buscaban orientación sobre obligaciones legales y decisiones patrimoniales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/embajadora-campos-806d4f24.jpg Embajadora Leah Francis Campos durante su discurso en la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. (DARE COLLADO)

El giro geopolítico en el discurso de Leah Campos: claves del análisis del director de Diario Libre

El discurso reciente de la embajadora estadounidense Leah Francis Campos generó amplio interés público por el peso político y geoestratégico de sus declaraciones, que marcan un nuevo tono en la relación bilateral entre Estados Unidos y la República Dominicana. Las palabras de la diplomática abordaron seguridad, economía, migración y cooperación regional, dejando señales que trascienden lo protocolar.

En un análisis de su exposición en la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana—autoría del director de Diario Libre, Aníbal de Castro— se destaca que Campos reveló que la administración estadounidense anterior había presionado para mantener la frontera dominico-haitiana abierta en plena crisis, decisión que calificó de equivocada.

Ahora, bajo su gestión, aseguró que Estados Unidos se alinea "al 100 %" con la postura dominicana, sin condicionarla a estándares de derechos humanos, marcando un giro significativo en la política de Washington hacia el Caribe.

Este cambio, consigna el análisis, se inscribe en un escenario hemisférico más complejo, donde la seguridad regional —incluyendo crimen financiero, narcotráfico, redes ilícitas, ciberataques y control fronterizo— ocupa un lugar prioritario. En el contexto, la República Dominicana se proyecta como un socio estratégico para Estados Unidos ante la creciente inestabilidad en la región y la necesidad de fortalecer alianzas fiables.

En el ámbito económico, la embajadora planteó una agenda que va más allá del comercio tradicional. Propuso impulsar el nearshoring, atraer inversiones de alto valor y fortalecer cadenas de suministro críticas, lo que podría reposicionar a la República Dominicana como un nodo relevante en la reconfiguración productiva del hemisferio.

El análisis concluye que el discurso de Campos constituye un mensaje geopolítico de largo alcance: en medio de la crisis haitiana, la disputa global por influencia en el Caribe y la reordenación de las economías regionales, Estados Unidos redefine sus prioridades y apuesta por una relación más pragmática, estratégica y cercana con la República Dominicana.