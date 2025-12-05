La Policía frustra un asalto en La Romana y deja herido a uno de los sospechosos

De acuerdo con el informe policial, al notar la presencia de los agentes, los sospechosos intentaron huir a bordo de una motocicleta. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes policiales frustraron este viernes un asalto en el sector San Andrés, del municipio Villa Hermosa, provincia La Romana, donde sorprendieron en flagrante delito a dos individuos que agredían y despojaban de dinero a un ciudadano.

Los apresados fueron identificados como Wilfrin César Morales Mercedes, de 25 años, y Excarlin Rijo Medina, de 20, quienes supuestamente golpeaban y robaban a Darío Reyes Guantes, al momento de ser interceptados por una patrulla policial.

Detención de los sospechosos

De acuerdo con el informe policial, al notar la presencia de los agentes, los sospechosos intentaron huir a bordo de una motocicleta, originando una persecución en la que ambos presuntamente abrieron fuego contra los policías. Estos respondieron a la agresión, resultando herido Morales Mercedes.

Los dos hombres fueron arrestados y se encuentran bajo custodia mientras son interrogados por miembros de la Subdirección Regional Este de Investigación Criminal (Dicrim), con el propósito de determinar si están vinculados a otros hechos delictivos ocurridos en la zona.

