Por qué la educadora Ercilia Pepín merece el reconocimiento de Prócer de la Patria

La promulgación de la Ley núm. 96-25 por el Poder Ejecutivo, que declara a Ercilia Pepín como Prócer de la Patria y establece el 7 de diciembre —día de su nacimiento— como el "Día de Ercilia Pepín", constituye un acto de justicia histórica.

La legislación reconoce su legado patriótico, su aporte decisivo a la educación dominicana y su firme defensa de los derechos de las mujeres, reafirmando la trascendencia de una figura esencial en la construcción intelectual y cívica del país.

Su vida y formación

Pese a que poco se habla de ella, Ercilia Pepín es una de las feministas más emblemáticas de la República Dominicana. Nacida el 7 de diciembre de 1886 en Santiago de los Caballeros, como Ercilia Ambrosilia Pepín Estrella, creció en una familia influyente —hija de José Pepín y Edelmira Estrella— lo que le permitió recibir educación en una época de grandes limitaciones para las mujeres.

Desde muy temprana edad mostró una vocación excepcional por la enseñanza. Con apenas 14 años se convirtió en maestra en la escuela para niñas Nibaje (1901). Más tarde sería designada directora de la Escuela de Niñas María López (1904) y de la Escuela Santa Ercilia (1908).

Su formación se enriqueció con estudios en Ciencias Sociales y de la Naturaleza gracias al maestro italiano Salvador Cucurullo, quien además le enseñó idiomas. Este recorrido académico la llevó a convertirse, según educando.edu.do, en "la primera dominicana en recibir el título de maestra".

En el ámbito educativo, dejó instaurados reglamentos que aún hoy forman parte de la cultura escolar: el uso del uniforme, el lenguaje formal entre estudiantes y maestros y el respeto activo a los símbolos patrios, incluyendo la interpretación del Himno Nacional.

Tras obtener el título de Maestra Normal en 1913, llevó su voz al Congreso Nacional para impulsar la creación de un Instituto profesional de educación superior en Santiago.

Su lucha feminista

Ercilia Pepín sobresalió como defensora de los derechos de las mujeres dominicanas. Desde Santiago, su ciudad natal, impulsó la inclusión femenina en la vida social y jurídica del país. En 1915 se pronunció ante el Senado sobre la necesidad de romper con tradiciones medievales y otorgar a las mujeres mayor participación jurídica para lograr una verdadera "evolución" nacional.

Reclamó el acceso igualitario a la educación mediante conferencias y artículos periodísticos, argumentando que la inteligencia de la mujer es igual o superior a la del hombre. Su mensaje llegó a diversas provincias como La Vega, Santo Domingo, Puerto Plata y San Pedro de Macorís, mediante numerosos discursos sobre los derechos de la mujer.

En uno de sus textos más citados, publicado en La Semana el 17 de agosto de 1919, expresó:

"Vamos a ver, ¿por qué dejaría de ser encantadora una mujer instruida? ¿No es más agradable ser instruida que ignorante? Cuántas veces, al hablar, sea con hombres, sea con mujeres, se queda uno sorprendido al oír reflexiones que indican la más completa ignorancia en todo y demuestran que esos seres de cara humana viven en nuestro planeta sin saber siquiera dónde están, ni habérselo preguntado jamás, asemejándose en esto a los animales y a las plantas".

Ercilia Pepín murió a los 53 años, el 14 de junio de 1939, a causa de una enfermedad renal que venía padeciendo desde hacía algún tiempo y que se agravó pese a los tratamientos previos.