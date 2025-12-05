Una máquina de café provocó el incendio en la cocina del despacho de la Cámara de Diputados

El incendio ocurrió alrededor de las 7:10 de la mañana de este viernes. ( JOLIVER BRITO )

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó este viernes, durante la sesión extraordinaria, que el incendio ocurrido esta mañana en la cocina del despacho de la Cámara de Diputados fue provocado por una máquina eléctrica de café que se recalentó y se incendió.

De los Santos explicó a sus colegas que la información "se maximizó" y que se quiso presentar como más grave de lo que realmente fue, por lo que aclaró que el incendio fue sofocado rápidamente y no se registraron heridos.

"Gracias a Dios todo salió bien, no fue nada grave y ya todo está controlado", sostuvo el legislador.

En la entrada del Congreso y en el ala de la Cámara de Diputados todavía persiste el hedor a humo, y toda el área se encuentra resguardada y con limitación de tránsito para personal y visitantes.

El incendio ocurrió alrededor de las 7:10 de la mañana de este viernes.

En la actualidad, el fuerte olor a humo persiste en distintas áreas del edificio, mientras que desde el exterior es posible observar ventanales afectados y estallados por el calor generado durante el incendio.

Las autoridades acudieron de inmediato al lugar y, junto al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, lograron sofocar el fuego y asegurar la zona, evitando así que el incidente pasara a mayores.

Comunicado oficial

Posteriormente, la Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que confirmó que el incendio fue "pequeño" y atendido con rapidez:

"La Cámara de Diputados informa a la ciudadanía que, en la mañana de hoy, viernes 5 de diciembre, se produjo un pequeño incendio en la cocina del Despacho de la Presidencia. La situación fue atendida de inmediato por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, quienes actuaron con rapidez y eficiencia.

Confirmamos que no hay ningún colaborador afectado y que el incidente está completamente controlado. En coordinación con las autoridades correspondientes, estaremos realizando una investigación para determinar las causas y ofreceremos información adicional a través de los canales oficiales.

Agradecemos a todas las personas que han mostrado su preocupación, así como a los bomberos por su pronta y oportuna respuesta".

La institución legislativa reiteró que continuará informando sobre cualquier novedad relacionada con la investigación del caso.

