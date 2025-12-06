Fundación defiende excursiones educativas con protocolos de seguridad

El exdiputado Rafael Méndez, presidente de la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo. ( FUENTE EXTERNA )

El exdiputado Rafael Méndez, presidente de la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo, defendió este sábado las giras recreativas y culturales a lugares históricos y de interés del país que se realicen con protocolos de seguridad.

A través de un comunicado, Méndez rechazó las recientes declaraciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que exhortó a todos los centros educativos del país a suspender "de inmediato" las excursiones escolares, al considerarlas actividades no reguladas, de alto riesgo y sin respaldo legal.

El exlegislador calificó como "una generalización improcedente" las declaraciones del gremio que, a su juicio, "desconoce la realidad de provincias como Bahoruco, donde miles de estudiantes y docentes no habrían tenido la oportunidad de conocer la Ciudad Colonial, el Metro, el Teleférico, la Plaza de la Cultura, la Feria Internacional del Libro y otros espacios formativos que amplían su horizonte educativo".

Afirmó que, en el caso de las excursiones promovidas por la Fundación Padrino, estas se realizan con autorizaciones previas de las autoridades educativas locales y nacionales, de los padres, listas de verificación, supervisión adulta permanente y controles estrictos de seguridad, con lo que se garantiza que cada salida sea un complemento pedagógico y una vivencia segura para todos los participantes.

Sostuvo que la organización ha realizado estas actividades desde hace 25 años. "En todo ese tiempo no hemos tenido que lamentar ni siquiera que se haya extraviado un participante", señaló.

Méndez manifestó que, antes de descalificar de manera global este tipo de actividades, la ADP "debió distinguir entre iniciativas improvisadas y proyectos con tradición organizativa comprobada, porque una política pública responsable debe establecer protocolos sin penalizar experiencias que han demostrado seriedad, disciplina y aporte formativo durante décadas".

Caso Stephora

En el documento, Méndez lamentó el fallecimiento de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión en Santiago, hecho que ha reabierto el debate sobre la seguridad y la responsabilidad legal en las salidas escolares.

"Es entendible que toda tragedia obligue a revisar procedimientos, pero no a desmontar prácticas que, bien organizadas, contribuyen al desarrollo cultural y ciudadano de la juventud", indicó.

El exdiputado agregó que la Fundación Padrino continuará realizando sus actividades recreativas y educativas con el mismo rigor que, por más de un cuarto de siglo, ha permitido que miles de estudiantes vivan experiencias de aprendizaje fuera del aula.

Reafirmó que el acceso a la cultura, a la historia y al patrimonio nacional no puede convertirse en un privilegio exclusivo de quienes residen en la capital.