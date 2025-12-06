El empresario Eduardo Read Estrella acude a la Procuraduría por el caso Senasa

El empresario Read Estrella acudió este sábado a la Procuraduría General de la República (PGR) para ser interrogado en relación con la investigación que se sigue por el caso Senasa.

Según informaciones preliminares, en el encuentro participó la fiscal Yuderka Holguín.

Estrella es propietario de Khersun S.R.L., empresa del Grupo Read, contratada por Senasa desde 2020 para ofrecer servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado.

De acuerdo con las investigaciones, Khersun recibía pagos mensuales fijos bajo la modalidad de pago "por cápita", independientemente de si los afiliados utilizaban o no los servicios.

Detalles

Las pesquisas apuntan a la existencia de un sofisticado esquema de corrupción dentro de Senasa que operó durante más de cuatro años, afectando fondos destinados a la atención médica de miles de afiliados.

El entramado incluía un call center paralelo, manejado por exempleados y familiares, que autorizaban procedimientos médicos y compras de medicamentos sin el consentimiento de los asegurados.

De acuerdo con las investigaciones, las autorizaciones de procedimientos se realizaban por llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, y que los pagos a los prestadores se efectuaban casi de inmediato, evitando así los controles internos.

Meses atrás, Senasa convocó una auditoría externa para determinar el alcance del esquema, cuyos resultados aún no han sido publicados.

Las autoridades advierten que el fraude podría superar las cifras conocidas hasta ahora.