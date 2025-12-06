Instituciones en Santiago entregan salario 13 a miles de empleados en el inicio de la Navidad

Coraasan y la Alcaldía de Santiago cumplen con el pago del sueldo de Navidad; más de RD$55.9 millones fueron desembolsados por el gobierno local ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y la Alcaldía de Santiago realizaron la entrega del salario 13 correspondiente al año 2025, acción que beneficia a miles de empleados públicos del municipio y que marca oficialmente el inicio del dinamismo económico de la temporada navideña.

Coraasan distribuyó el salario 13 a la totalidad de sus colaboradores en un acto efectuado en el Salón del Consejo de Directores.

La institución no reveló el monto desembolsado, aunque confirmó que la entrega abarcó todas las áreas operativas, técnicas y administrativas.

Durante la actividad, el director general, Andrés Cueto, resaltó los logros alcanzados por la institución durante 2025, en especial el incremento en la producción y distribución de agua potable.

“Este año hemos logrado aumentar la producción de agua potable, lo que se ha reflejado en la distribución, impactando de manera positiva a Santiago”, indicó Cueto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/06/whatsapp-image-2025-12-06-at-94711-am-5dc79dd6.jpeg Entregan sueldo 13. (FUENTE EXTERNA)

También mencionó avances en saneamiento, como la construcción de colectores en la avenida 27 de Febrero, la carretera Gregorio Luperón y el tramo Juan Pablo Duarte–Estrella Sadhalá–Maimón, además de intervenciones en redes de agua potable en La Joya y el callejón de los Fabianes.

Alcaldía de Santiago paga RD$55.9 millones en salario 13

La Alcaldía de Santiago comenzó este viernes el pago del salario 13 a empleados activos e inactivos, con un desembolso total de RD$55,905,703.25.

Del monto entregado, RD$52,984,819.84 corresponden a empleados activos, mientras que RD$2,920,883.41 fueron destinados a servidores inactivos.

La disposición fue instruida por el alcalde Ulises Rodríguez e incluyó al personal de todas las áreas municipales: Limpieza y Aseo Urbano, Plazas y Parques, Obras Públicas Municipales, Cementerios, Mercados, Transportación, Ornato y el personal pensionado.

La administración municipal destacó que el cumplimiento puntual de esta obligación responde al proceso de saneamiento financiero iniciado desde el comienzo de la gestión.

Impacto económico en la ciudad

Con la ejecución simultánea de estos pagos institucionales, se produce una importante movilización de recursos públicos en Santiago, lo que incrementa la actividad comercial típica del inicio del mes de diciembre.