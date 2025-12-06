Miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público presenta renuncia inmediata

El abogado Jorge Antonio López Hilario, quien recientemente asumió la defensa del empresario Eduardo Read, presentó su renuncia inmediata como integrante del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), según consta en una comunicación dirigida a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y remitida al coordinador del equipo, Fernando Henríquez.

La Consultoría Jurídica, mediante oficio firmado por el subconsultor jurídico Pedro Luis Montilla Castillo, confirmó la recepción formal de la renuncia y su remisión interna para los fines correspondientes, según se observa en el documento oficial.

En su carta, López Hilario explica que su decisión responde a "razones de carácter personal, familiar y profesional" que le impiden continuar desempeñando sus funciones en el equipo, adscrito a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

El abogado agradeció el "alto honor" de representar al Estado en procesos de recuperación de bienes, resaltando que su labor se ejerció "con estricto cumplimiento de todas las obligaciones" derivadas del contrato de servicios de representación jurídica bajo modalidad de cuota litis firmado en octubre de 2021.

El renunciante destacó que concluyó de manera satisfactoria el proceso judicial de primer grado que estuvo bajo su responsabilidad, al que calificó como un "precedente histórico" en materia de lucha contra la corrupción.

La renuncia

Señaló que la jurisdicción competente reconoció la calidad del Estado para reclamar daños y perjuicios derivados de actos de corrupción administrativa, validando medidas conservatorias adoptadas previamente.

La carta también refiere que actuará conforme a las obligaciones procesales derivadas de la sentencia emitida, incluyendo los plazos perentorios establecidos en el Código Procesal Penal para las notificaciones.

Con la comunicación, el ERPP queda formalmente notificado de la salida de uno de sus abogados externos en medio de su labor de recuperación de bienes obtenidos mediante actos ilícitos en perjuicio del Estado dominicano.