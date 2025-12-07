Ciudadana canadiense detenida en Elías Piña por transportar a dos haitianos indocumentados

Imagen compartida por el ERD tras la detención de la canadiense y los haitianos indocumentados. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros del Ejército de República Dominicana detuvieron a una ciudadana canadiense luego de ser sorprendida transportando a dos nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo de control en el Puesto de Chequeo El Portón del Llano de la provincia Elías Piña.

De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, la extranjera, identificada como Klarys Jessica Edouard-Diret, se desplazaba en un vehículo Nissan Note, gris, placa AA30627, acompañada de una menor de edad, cuyo nombre se omite por razones legales.

El Ejército indicó que, durante la inspección al vehículo, los soldados encontraron a dos nacionales haitianos que viajaban sin la documentación requerida para permanecer en territorio dominicano.

Traslado a La Estrelleta

Tanto la conductora, la menor de edad, los extranjeros indocumentados y el vehículo fueron trasladados a la Fortaleza La Estrelleta, donde se procedió con los protocolos correspondientes.

El ERD mantendrá los controles fronterizos actuando en estricto cumplimiento de las normativas nacionales, en coordinación con las instituciones responsables de la protección de menores y la gestión migratoria.

En noviembre pasado, el Ejército dominicano informó sobre la detención de 11,107 haitianos en condición migratoria irregular, quienes fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el debido proceso de repatriación.

Durante ese mismo período, 69 ciudadanos dominicanos fueron puestos a disposición del Ministerio Público: 62 implicados en el transporte ilegal de extranjeros y siete en el contrabando de mercancías ilícitas.