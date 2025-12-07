DNCD refuerza operativos en puertos y aeropuertos por temporada navideña

La DNCD encuentra droga en un contenedor de guineos en el Puerto Multimodal Caucedo en julio de 2023. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dispuso este domingo reforzar con más de 250 agentes antinarcóticos y unidades caninas, las operaciones de interdicción contra el narcotráfico y otros delitos en los aeropuertos y puertos del país, en ocasión del inicio de la temporada navideña.

El organismo antinarcóticos informó -en nota de prensa- que el incremento en la capacidad operativa obedece al aumento del flujo de pasajeros y mercancías, que caracteriza esta época del año en las terminales aéreas y portuarias del país.

Las operaciones de vigilancia e interdicción se concentrarán en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Las Américas-JFPG, La Romana, Santiago y la terminal de Puerto Plata; también los puertos Multimodal Caucedo, Haina Oriental y Montecristi.

"Las unidades operativas, que a partir de hoy se integran a las labores de interdicción, tienen la misión de actuar con firmeza frente al tráfico de drogas y otros delitos, siempre respetando el debido proceso y los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas", acotó.

El despliegue de agentes y unidades caninas se irá ampliando de manera oportuna, conforme se acerquen los días de Nochebuena, Navidad y fin de año.

El vicealmirante Jose M. Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD, exhortó a los agentes redoblar los esfuerzos en su sagrada misión de combatir el narcotráfico, al tiempo que pidió actuar con prudencia y respeto hacia los dominicanos y extranjeros que visitaran el país durante esta temporada.

Respaldo de entidades

En estas acciones, para enfrentar el delito del tráfico de drogas, la DNCD cuenta con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), efectivos de Seguridad Portuaria (CESEP), la Dirección de Aduanas (DGA), personal de Migración (DGM), así como otras fuerzas de inteligencia y seguridad, que interactúan en las terminales del país.