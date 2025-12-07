Ministerio de Defensa organiza primer Encuentro Amistoso de Tiro de Combate en el país

Ejercicio de tiro de combate para generales y almirantes en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Defensa (MIDE) organizó por primera vez en la República Dominicana un Encuentro Amistoso de Tiro de Combate dirigido a generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, marcando un hito histórico en la promoción del liderazgo operativo y el fortalecimiento de la confraternidad interinstitucional.

La jornada tuvo lugar en el Centro de Entrenamiento Táctico Sierra Prieta, donde los altos mandos participaron en estaciones de tiro con fusil y pistola bajo escenarios tácticos que evaluaron precisión, dominio técnico y toma de decisiones en condiciones simuladas de combate.

El evento fue realizado por instrucciones del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, con el propósito de impulsar la capacitación continua en los niveles superiores de mando, así como promover un liderazgo que combine competencia técnica, disciplina y ejemplo profesional.

Este primer ejercicio de tiro de combate para altos mandos constituye una iniciativa inédita en el país, alineada con prácticas ya establecidas en fuerzas armadas de otras naciones, donde los comandantes participan directamente en entrenamientos tácticos para fortalecer la cohesión institucional y su criterio operativo.

Te puede interesar Ministerio de Defensa concluye Competencia de Fuerzas Especiales 2025

Más allá de la competencia, la actividad se desarrolló en un ambiente de camaradería, confraternidad y espíritu deportivo, reforzando la integración entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El valor estratégico de la actividad

El Ministerio de Defensa resaltó que ejercicios como este permiten que los altos niveles de mando experimenten de manera directa los estándares de entrenamiento que ejecutan sus tropas, lo cual fortalece su capacidad para supervisar, orientar y tomar decisiones acertadas en escenarios reales.

De igual manera, la actividad reafirma el principio de liderar desde el ejemplo, demostrando que la profesionalización institucional inicia por quienes tienen la responsabilidad de dirigir y conducir las operaciones del Estado dominicano en materia de defensa y seguridad.

El éxito de esta primera edición motiva al Ministerio de Defensa a proyectar la realización anual de este encuentro, con miras a consolidarlo como una nueva tradición militar que resalte el valor del adiestramiento, la unidad y la excelencia en el servicio.